SG Co.op và Nam A Bank mở rộng hệ sinh thái tiêu dùng - tài chính - thương mại

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ và tài chính đang chuyển dịch mạnh theo xu hướng số hóa và liên kết hệ sinh thái, việc hợp tác giữa Saigon Co.op và Nam A Bank không chỉ mở ra nhiều giải pháp thanh toán hiện đại cho người tiêu dùng mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, thúc đẩy tiêu dùng không tiền mặt và gia tăng giá trị cho khách hàng của hai bên.

Là nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam với hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op hiện vận hành đa dạng mô hình bán lẻ như Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, Sense Festi, khách sạn Charmant Suites, kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online…

Khách hàng tham quan mua sắm nhộn nhịp tại hệ thống Co.opmart.

Sau hơn 37 năm hình thành và phát triển, Saigon Co.op không ngừng mở rộng hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam

Thông qua hợp tác chiến lược lần này, Saigon Co.op kỳ vọng tiếp tục gia tăng tiện ích cho hàng triệu khách hàng thành viên thông qua các giải pháp thanh toán hiện đại, ưu đãi đồng thương hiệu, tích điểm – hoàn tiền thông minh và các trải nghiệm mua sắm liền mạch trên nền tảng số.

Đồng thời, sự hợp tác còn tạo điều kiện để hệ thống nhà cung cấp, đối tác và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của Saigon Co.op tiếp cận các giải pháp tài chính, tín dụng và quản trị dòng tiền hiện đại từ Nam A Bank, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên và Tổng Giám đốc Nam Á Bank Trần Khải Hoàn thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa 2 bên.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tập trung triển khai 5 nhóm hợp tác trọng điểm gồm:

Cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện và quản trị dòng tiền cho chuỗi cung ứng

Tích hợp hệ sinh thái khách hàng thành viên, thanh toán và ưu đãi trên nền tảng số

Phát triển mô hình “Siêu thị tài chính số toàn diện – OneBank Flagship” tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op

Kết nối logistics, kho vận và dịch vụ nhằm tối ưu hành trình mua sắm – thanh toán – giao nhận

Triển khai các chương trình đồng thương hiệu và truyền thông cộng hưởng giá trị.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Trung Kiên – Tổng Giám đốc Saigon Co.op - cho biết, việc hợp tác với Nam A Bank thể hiện định hướng tăng cường liên kết để phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ hiện đại gắn với tài chính số và công nghệ tiêu dùng mới.

Trên nền tảng gần 30 năm phát triển của hệ thống Co.opmart – “Bạn của mọi nhà”, Saigon Co.op không chỉ hướng đến mở rộng quy mô bán lẻ mà còn tiên phong nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và phát triển hệ sinh thái tiêu dùng tiện ích cho người Việt.

Chủ tịch HĐQT Vũ Anh Khoa tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Nam Á Bank.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Saigon Co.op và Nam A Bank cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến dấu mốc 30 năm thành lập hệ thống siêu thị Co.opmart (1996 – 2026) với chủ đề “30 năm thương hiệu Việt – Người nội trợ của nhân dân”, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Saigon Co.op trong việc kết nối các nguồn lực để mang đến nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng và người tiêu dùng Việt Nam.