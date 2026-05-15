Vì sao cùng sử dụng ma túy có người bị khởi tố, người không?

(VTC News) -

style="width: 100%;"

Câu hỏi đặt ra, tại sao trong cùng một vụ việc, có người bị khởi tố, bắt giam, nhưng Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trả lời Báo Điện tử VTC News về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM cho biết cơ quan chức năng luôn dựa vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm để đưa ra chế tài phù hợp.

“Tùy theo tính chất, mức độ của tội phạm mà cơ quan chức năng xem xét mức độ này có phải cách ly ra khỏi xã hội hay không, hay là để giáo dục. Cơ quan chức năng có thể căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ, căn cứ vào nhân thân, căn cứ vào tác hại của bị cáo đó để xem xét xử lý bằng một biện pháp khác”, luật sư Hậu cho biết.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu.

Cụ thể hơn về việc áp dụng luật, luật sư Hậu nhấn mạnh: "Những tội này phải xử lý hành chính, nó chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính có quy định rất rõ... Anh đã bị xử lý hành chính rồi mà anh còn cố tình tái phạm thì sẽ xử lý trách nhiệm hình sự".

Như vậy, đối với các trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp xử phạt hành chính.

Theo quy định hiện hành, hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy" đơn thuần (không đi kèm các hành vi tổ chức, lôi kéo hay tàng trữ) chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng tình với quan điểm trên, luật sư Nguyễn Quốc Bình - Đoàn luật sư TP.HCM cung cấp thêm chi tiết về việc xác định yếu tố nhân thân và lịch sử vi phạm của người sử dụng ma túy.

Luật sư Nguyễn Quốc Bình cho biết, những người thường sử dụng ma túy mà đang trong giai đoạn bị đi cai nghiện bắt buộc mà lại tiếp tục sử dụng nữa thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những người lần đầu sử dụng ma túy thì sẽ bị phạt hành chính. Tùy theo trường hợp mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không.

Luật sư Nguyễn Quốc Bình.

Áp dụng vào trường hợp cụ thể của ca sĩ Miu Lê, luật sư Bình nhận định cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào các bằng chứng thực tế: “Nếu cơ quan điều tra chứng minh rằng ca sĩ Miu Lê chỉ là người sử dụng, mà chỉ sử dụng lần đầu, chưa bị đi cai nghiện, chưa bị đưa ra các cơ sở cai nghiện bắt buộc thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà sẽ bị phạt hành chính hoặc quản thúc tại địa phương”.

Tuy nhiên, dù không phải đối mặt với án phạt tù, hành vi sử dụng ma túy vẫn để lại những hệ quả nghiêm trọng.

Luật sư Nguyễn Quốc Bình nhấn mạnh: “Bản thân những người đó cũng vi phạm luật, dù là vi phạm hành chính hay hình sự thì cũng là vi phạm. Những người đó trước nhất là bị cấm đảm nhiệm các chức vụ và các việc họ làm hiện nay”.

Ngày 10/5/2026, nhận tin báo của người dân, Công an Đặc khu Cát Hải kiểm tra Cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu tại địa chỉ Thôn 2 Cát Bà, Đặc Khu Cát Hải, TP Hải Phòng phát hiện nhóm người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý. Cụ thể, gồm: Trần Đức Phong (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội); Đoàn Thị Thuý An (SN 1990, trú tại Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), có 2 quốc tịch: Việt Nam và Mỹ; Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), là ca sĩ có nghệ danh Miu Lê và Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), là người có 2 quốc tịch: Việt Nam và Canada. Tại thời điểm kiểm tra, cả nhóm này đều dương tính với nhiều chất ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Riêng Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An và Trần Minh Trang, tài liệu điều tra ban đầu xác định đây là những đối tượng được thụ hưởng nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.