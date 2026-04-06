Artemis II tiến vào vùng không gian Mặt Trăng

(VTC News) -

Bốn phi hành gia của sứ mệnh Artemis II của NASA tiến vào vùng ảnh hưởng hấp dẫn của Mặt Trăng, khu vực mà lực hút của Mặt Trăng mạnh hơn so với Trái Đất, vào hôm nay (6/4) lúc 0h37 sáng EDT (11h37 giờ Việt Nam).

Mô phỏng tàu Orion của sứ mệnh Artemis II trước khi tiến vào không gian Mặt Trăng ngày 6/4. (Ảnh: NASA)

Cột mốc này đạt được khi tàu Orion cách Mặt Trăng khoảng 62.764 km và cách Trái Đất khoảng 373.368 km, theo bình luận viên trong chương trình phát trực tiếp của NASA.

Các phi hành gia Artemis II gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada) là những người đầu tiên vượt qua “ranh giới Mặt Trăng” kể từ tháng 12/1972, thời điểm sứ mệnh Apollo 17 thực hiện chuyến đổ bộ cuối cùng.

Artemis II sẽ không hạ cánh lên Mặt Trăng, cũng không đi vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng. Thay vào đó, tàu Orion bay vòng qua phía xa Mặt Trăng trong một chuyến bay mang tính lịch sử.

Trong quá trình này, sứ mệnh sẽ đưa con người đi xa Trái Đất hơn bất kỳ chuyến bay có người lái nào trước đây.

Kỷ lục hiện tại thuộc về các phi hành gia Apollo 13, với khoảng cách 400.171 km so với Trái Đất vào năm 1970. Theo NASA, tại thời điểm xa nhất trong chuyến bay vòng tối nay, Artemis II sẽ đạt khoảng cách 406.773 km.

Cũng trong quá trình, tàu Orion sẽ mất toàn bộ liên lạc với Trái Đất trong 40 phút. Các phi hành gia sẽ nghiên cứu Mặt Trăng, thu thập dữ liệu giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về địa hình và địa chất của vệ tinh này.

Họ cũng sẽ được chứng kiến một hiện tượng nhật thực toàn phần, điều mà những người trên Trái Đất không thể quan sát.

Đồng thời, cú bay vòng này cũng thiết lập quỹ đạo trở về khi lực hấp dẫn của Mặt Trăng sẽ “hất” tàu Orion quay trở lại Trái Đất.

Phi hành đoàn Artemis II dự kiến trở về vào ngày 10/4, kết thúc sứ mệnh kéo dài 10 ngày bằng màn hạ cánh xuống biển ngoài khơi San Diego với sự hỗ trợ của dù.