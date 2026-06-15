Hà Nội dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 từ 19-22/6

(VTC News) -

Hà Nội dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 và điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6. Hơn 124.000 thí sinh đang chờ kết quả sau kỳ thi có tỷ lệ cạnh tranh cao.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 19 đến 22/6, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Cùng thời điểm này, Sở sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập, giúp học sinh xác định kết quả trúng tuyển sau khi biết điểm thi.

Hà Nội dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 và điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6. (Ảnh: Minh Đức)

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào 122 trường THPT công lập không chuyên. Số lượng đăng ký nguyện vọng 2 là 121.792 và nguyện vọng 3 là 108.358.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn học sinh sẽ không có suất học tại trường công lập, khiến cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội tiếp tục có mức cạnh tranh cao.

Trước đó, công tác chấm thi được triển khai từ đầu tháng 6/2026. Hội đồng chấm thi thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm từ ngày 1 đến 10/6, trong khi bài thi tự luận được chấm từ ngày 2 đến 10/6.

Đối với các trường THPT công lập không chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có). Các môn thi đều tính theo thang điểm 10. Thí sinh chỉ được xét tuyển khi không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả và không có bài thi nào bị điểm 0.

Với các trường THPT chuyên, điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi không chuyên cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Thí sinh phải dự thi đầy đủ các môn theo quy định và có tất cả bài thi đạt trên 2 điểm.

Sau khi công bố kết quả, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu. Chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ trả hồ sơ và phiếu báo kết quả tuyển sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Riêng các trường THPT công lập chất lượng cao sẽ thực hiện xác nhận nhập học trực tiếp trong cùng khoảng thời gian.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 17 tỉnh, thành phố công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ và Huế.