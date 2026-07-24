Link xem trực tiếp Campuchia vs Singapore 19h ngày 24/7, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Campuchia vs Singapore diễn ra lúc 19h ngày 24/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Morodok Techo (Campuchia), thuộc bảng A ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu,diễn biến, tỷ số Campuchia vs Singapore nhanh nhất.

Trận Campuchia vs Singapore được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp bóng đá Campuchia vs Singapore trên kênh nào?

Trận Campuchia vs Singapore được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV cũng sẽ phát sóng trận đấu trên kênh VTV6 cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Campuchia vs Singapore trên điện thoại có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Link xem trực tiếp Campuchia vs Singapore hôm nay

Link xem trực tiếp Campuchia vs Singapore sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Campuchia vs Singapore (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=W9gTBayBuOM

Thông tin trận Campuchia vs Singapore

Được thi đấu trên sân nhà Morodok Techo trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả là lợi thế không nhỏ dành cho đội tuyển Campuchia. Yếu tố sân bãi cùng bầu không khí cuồng nhiệt được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để Campuchia hướng tới một khởi đầu thuận lợi.

Trong bối cảnh bảng đấu còn có hai ứng viên sáng giá là Việt Nam và Indonesia, màn so tài này được xem là cơ hội quan trọng để cả hai tích lũy lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Campuchia tại ASEAN Cup 2026 là lực lượng nhập tịch ngày càng chất lượng. Những cái tên như Yudai Ogawa, Abdel Kader Coulibaly và Alisher Mirzaev mang đến diện mạo mới cho tuyến giữa cũng như hàng công, bổ sung sức mạnh về kỹ thuật, thể lực và khả năng tạo đột biến.

Chuỗi trận giao hữu thành công trước thềm giải cũng giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin, trong khi Singapore chưa tạo được nhiều tín hiệu tích cực sau các màn thử nghiệm lực lượng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore vẫn duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm từng góp mặt ở bán kết ASEAN Cup 2024 với những cái tên như Hariss Harun, Irfan Fandi, Song Ui-young, Kyoga Nakamura, Ilhan Fandi và Shawal Anuar. Đội bóng của HLV Gavin Lee sở hữu nền tảng thể hình tốt, chơi bóng bổng hiệu quả và có khả năng chuyển đổi trạng thái khá nhanh.

Kinh nghiệm cùng khả năng kiểm soát khu trung tuyến là điểm mạnh của đội bóng. Trong khi đó, Shawal Anuar và Glenn Kweh được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt trên hàng công nhờ tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội.

Xét về thành tích đối đầu và kinh nghiệm thi đấu, Singapore vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Trong 19 lần gặp Campuchia trước đây, đội bóng đảo quốc thắng 15 trận, hòa 2 và chỉ thua 2. Tại ASEAN Cup 2024, họ cũng từng vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1.

Trận mở màn bảng A mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Campuchia và Singapore đều được xem là những ứng viên cạnh tranh suất đi tiếp phía sau Việt Nam và Indonesia. Với thể thức vòng bảng chỉ thi đấu một lượt, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến cơ hội giành vé vào bán kết trở nên mong manh.