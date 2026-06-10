5 cách làm sạch thảm hiệu quả mà không cần giặt

(VTC News) -

Thảm giúp giữ lại bụi bẩn và làm khô sạch chân trước khi bước vào nhà, vì thế cũng là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn, bụi mịn và lông thú cưng nhất. Những lúc không có thời gian hay điều kiện để giặt, đặc biệt là trong những ngày mưa, ẩm nếu giặt phơi sẽ lâu khô, bạn có thể làm sạch thảm bằng các biện pháp đơn giản khác.

Những chiếc thảm đẹp đôi khi rất khó vệ sinh. (Ảnh: ExeterCleaning)

Cách làm sạch thảm mà không cần giặt

Bạn hoàn toàn có thể giữ cho món đồ này sạch sẽ, thơm tho mà không cần phải đem đi giặt phơi. Dưới đây là một vài cách làm sạch thảm cực kỳ đơn giản, nhanh gọn và hiệu quả.

Hút bụi và vỗ ngược

Cách đơn giản và cơ bản nhất để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu bám trên thảm chính là sử dụng máy hút bụi. Tuy nhiên, nếu chỉ hút theo cách thông thường, những hạt bụi mịn hoặc tóc rụng bám sâu trong các sợi vải sẽ rất khó bị triệt tiêu hoàn toàn.

Để tối ưu hóa hiệu quả, bạn nên mang thảm ra ban công hoặc một khoảng sân thoáng, lật ngược mặt thảm lại và dùng một chiếc gậy nhỏ vỗ mạnh vào mặt sau. Hành động này sẽ làm bong các cấu trúc bụi bọc sâu bên trong kết cấu sợi.

Sau khi bụi thô đã rơi bớt, bạn trải thảm ra và dùng máy hút bụi một cách chậm rãi. Hãy di chuyển đầu hút theo nhiều hướng khác nhau, từ dọc sang ngang, để các sợi vải được mở ra và giải phóng toàn bộ rác vụn.

Đối với những chiếc thảm làm bằng chất liệu sợi ngắn hoặc thảm len, phương pháp này có thể loại bỏ đến 80% bụi bẩn tích tụ chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, trả lại bề mặt thông thoáng cho chiếc thảm của bạn.

Việc giũ và phơi thảm đem lại hiệu quả làm sạch tức thì. (Ảnh: Spure)

Sử dụng baking soda

Baking soda (muối nở) từ lâu đã được mệnh danh là "vị cứu tinh" trong việc dọn dẹp nhà cửa nhờ khả năng hút ẩm và khử mùi cực kỳ mạnh mẽ. Nếu chiếc thảm chùi chân của bạn bắt đầu có mùi hôi hám, ẩm mốc khó chịu, đây chính là giải pháp hoàn hảo nhất mà không cần dùng đến một giọt nước nào.

Quy trình thực hiện rất đơn giản. Bạn chỉ cần rắc một lớp bột baking soda mỏng và đều lên toàn bộ bề mặt thảm. Nếu muốn thảm có thêm mùi hương dễ chịu, có thể trộn vào bột baking soda vài giọt tinh dầu sả chanh, hoa oải hương hoặc bạc hà trước khi rắc.

Hãy để nguyên lớp bột này trên thảm trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng để baking soda thực hiện nhiệm vụ hút sạch dầu thừa, độ ẩm và trung hòa các phân tử mùi hôi. Cuối cùng, bạn chỉ cần dùng máy hút bụi hút sạch lớp bột đi. Chiếc thảm sẽ ngay lập tức trở nên khô ráo, thơm tho như mới.

Làm sạch thảm bằng cồn y tế hoặc dấm

Đối với những vết bẩn cứng đầu hơn như vết ố từ cà phê, trà, dầu mỡ do vô tình giẫm phải, việc chỉ hút bụi hay rắc baking soda sẽ không thể làm sạch hoàn toàn. Thay vì mang thảm đi giặt, bạn hãy tận dụng khả năng hòa tan chất bẩn và bốc hơi nhanh của cồn y tế hoặc dấm.

Đầu tiên, bạn thấm dấm vào một miếng bông tẩy trang hoặc một chiếc khăn vải sợi vi sinh (microfiber) sạch. Sau đó, hãy chấm nhẹ dứt khoát lên vùng bị ố bẩn, tuyệt đối không được chà xát mạnh vì hành động chà xát sẽ khiến vết bẩn loang rộng ra xung quanh và thấm sâu hơn vào thớ vải.

Dấm sẽ nhanh chóng hòa tan các phân tử bẩn và thấm ngược vào chiếc khăn của bạn. Do dấm có đặc tính bay hơi cực nhanh, bề mặt thảm sẽ khô ráo hoàn toàn chỉ sau vài phút mà không để lại độ ẩm gây mốc, đồng thời còn giúp diệt khuẩn tối đa cho chiếc thảm chùi chân.

Dấm và baking soda là bộ đôi bổ trợ cho nhau giúp làm sạch thảm. (Ảnh: WikiHow)

Thu gom tóc và lông thú cưng

Nếu gia đình bạn có nuôi chó, mèo hoặc có người bị rụng tóc nhiều, thảm chùi chân sẽ trở thành một "thảm họa" đầy lông tóc. Những sợi lông này thường bám rất chặt, đan cài vào từng sợi vải khiến ngay cả những chiếc máy hút bụi công suất lớn cũng phải chịu thua.

Đừng lo lắng, có một mẹo cực kỳ nhanh gọn bằng cách tận dụng chiếc cây gạt kính cầm tay hoặc một chiếc găng tay cao su dọn dẹp hàng ngày. Bạn chỉ cần đeo găng tay cao su vào, làm ẩm lòng bàn tay một chút (chỉ cần hơi ẩm, không ướt) rồi xoa đều, miết mạnh theo một chiều trên bề mặt thảm.

Lực ma sát giữa cao su và sợi vải sẽ tạo ra tĩnh điện, dễ dàng cuốn tất cả tóc rụng và lông thú cưng gom lại thành một cục lớn, giúp bạn nhặt bỏ chúng một cách dễ dàng. Cách làm này vừa giúp tiết kiệm điện, vừa bảo vệ màng lọc của máy hút bụi không bị tắc nghẽn bởi lông động vật.

Gỡ bỏ bã kẹo cao su, chất bám dính bằng đá viên

Một trong những tình huống gây ức chế nhất là khi vô tình có ai đó giẫm phải kẹo cao su hoặc các chất keo bám dính rồi quệt lên thảm chùi chân. Nếu bạn cố tình dùng nước hay xà phòng để chà rửa, chất keo này sẽ càng chảy ra và bám chặt vào thảm, làm hỏng hoàn toàn kết cấu sợi vải.

Đá viên giúp làm sạch các chất bẩn cứng đầu. (Ảnh: HouseTips)

Giải pháp thông minh ở đây là áp dụng nguyên lý "đóng băng". Bạn hãy lấy vài viên đá lạnh trong tủ xỏ vào một túi nilon nhỏ, sau đó đặt trực tiếp túi đá lên vết kẹo cao su hoặc chất dính đó trong khoảng 10 đến 15 phút.

Độ lạnh sâu từ đá sẽ khiến bã kẹo cao su bị đông cứng lại, mất đi tính co giãn và độ bám dính. Lúc này, bạn chỉ cần dùng một chiếc thìa inox hoặc cạnh của một chiếc thẻ nhựa cũ để cậy nhẹ nhàng. Vết bẩn đáng ghét sẽ bong ra nguyên vẹn khỏi sợi thảm một cách vô cùng kỳ diệu mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.