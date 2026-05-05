Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu hành khách liệt mặt trên chuyến bay đi Pháp

Đêm 4/5, trên chuyến bay VN19 từ Hà Nội đi Paris, một tình huống y tế bất ngờ xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình. Sau khoảng bốn giờ bay, hệ thống loa phát thanh liên tục phát thông báo tìm hỗ trợ y tế cho nam hành khách nước ngoài.

Người này ban đầu xuất hiện triệu chứng đau vùng tai, sau đó nhanh chóng chuyển sang liệt nửa mặt trái, nói khó và giao tiếp hạn chế. Tình trạng diễn tiến khiến hành khách, người thân và phi hành đoàn lo lắng, bởi trong môi trường hạn chế như trên không, mọi quyết định đều mang tính rủi ro, thậm chí có thể buộc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp.

GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, có mặt trên chuyến bay lập tức tiếp cận bệnh nhân. Qua kiểm tra lâm sàng, ông nhận định đây không phải đột quỵ cấp tính như lo ngại ban đầu, mà là liệt dây thần kinh số VII ngoại biên.

GS.TS Mai Duy Tôn (mặc áo ghi, đứng giữa) chụp ảnh cùng phi hành đoàn.

Chẩn đoán này trở thành yếu tố then chốt. Nếu là đột quỵ, bệnh nhân cần can thiệp khẩn cấp tại cơ sở y tế gần nhất, đồng nghĩa với việc chuyến bay có thể phải hạ cánh ngoài kế hoạch. Ngược lại, với liệt dây thần kinh ngoại biên, người bệnh có thể được xử trí tại chỗ và tiếp tục theo dõi.

Từ đánh giá đó, bác sĩ sử dụng thuốc corticoid mang theo để xử trí ngay trên máy bay, đồng thời tư vấn tổ bay tiếp tục hành trình. Quyết định giúp giảm áp lực cho phi hành đoàn và tránh xáo trộn lớn đối với toàn bộ chuyến bay.

Trước khi hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng bệnh nhân ổn định, các chỉ số an toàn, không ghi nhận diễn biến nặng thêm.

Sau sự việc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của bác sĩ. Ông cho rằng hành động này thể hiện rõ hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sẵn sàng dấn thân trong mọi hoàn cảnh, kể cả ngoài môi trường bệnh viện.

Theo ông, việc mỗi cán bộ y tế có thể trở thành “đại sứ y tế” trong những tình huống như vậy là một phần trong định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy con người làm trung tâm.

Từ Pháp, GS.TS.BS Mai Duy Tôn chia sẻ, mỗi nhân viên y tế khi tham gia các hoạt động ngoài cộng đồng cần chủ động và sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh. Sự có mặt đúng lúc, cùng kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có thể giúp thay đổi hoàn toàn cục diện một tình huống khẩn cấp.

Sự việc trên chuyến bay VN19 cho thấy, trong những không gian tưởng chừng bất khả can thiệp như giữa tầng mây, một quyết định đúng và kịp thời vẫn có thể giúp đảm bảo an toàn cho người bệnh và cả hành trình.