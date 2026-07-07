Hình ảnh mới nhất tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau vụ 146 điểm 10 môn Toán

Liên quan vụ việc, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ các dấu hiệu liên quan đến kết quả kỳ thi tại điểm thi nói trên. Sáng 6/7, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để tiếp tục điều tra vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)