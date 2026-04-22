Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

(VTC News) -

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, đồng thời 21 loạt đại bác chào mừng được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong Lễ đón.

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

(Ảnh: TTXVN)

21 loạt đại bác chào mừng được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên “Đối tác hợp tác chiến lược”. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện".

Quan hệ hai nước phát triển trên nhiều phương diện cho đến nay. Về chính trị: Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Hợp tác quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh: Trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên, trong đó có Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng, Đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp Thứ trưởng.

Về hợp tác kinh tế: Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Về thương mại: Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu của Việt Nam tới Hàn Quốc đạt 28,9 tỷ USD (tăng 12,7%), nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 60,5 tỷ USD (tăng 8,1%); nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc có giá trị 31,6 tỷ USD, tăng 4,3%.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỷ USD, tăng 20,4%; nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, tăng 34,7%. Nhập siêu của Việt Nam với Hàn Quốc có giá trị 10,6 tỷ USD.