Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam trên cương vị mới và là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đứng trên bục danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
21 phát đại bác rền vang đã được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong nghi thức chào đón cao nhất dành cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí. Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992. Trong hơn 30 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển thành mối quan hệ hợp tác mẫu mực vào loại hàng đầu thế giới.
Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022, đến nay, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ chế, khuôn khổ hợp tác tương đối đa dạng, bao gồm cả hợp tác đa ngành và hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể, ở nhiều cấp khác nhau.
Hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, cũng là điểm sáng trong hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân từ ngày 21 đến 24/4/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi hội đàm.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại buổi hội đàm.
