20 năm giấu mình sau khẩu trang và kỳ tích 'tái sinh' của cô gái Đà Lạt

Sinh năm 2003 tại Đà Lạt, Võ Trần Bảo Ngọc mang vẻ nhẹ nhàng, trong trẻo như chính nơi cô lớn lên. Là chị cả trong gia đình bốn người, Ngọc từng có tuổi thơ bình yên trong vòng tay cha mẹ.

Biến cố xảy ra khi cô mới 2 tuổi, khi căn bệnh u bạch huyết để lại di chứng nặng nề lên cấu trúc khuôn mặt. Theo thời gian, gương mặt Ngọc biến dạng rõ rệt. Một bên xương hàm phát triển quá mức, đẩy trục mặt lệch hẳn sang một phía, trong khi bên còn lại lại teo lép, hóp sâu. Sự mất cân đối không chỉ ảnh hưởng ngoại hình mà còn khiến cô trở nên khác biệt giữa bạn bè đồng trang lứa.

Tuổi thơ của Ngọc không có nhiều ký ức vui đùa. Những biệt danh như “mặt méo” bám theo cô suốt những năm tháng đến trường. Có lần, cô bị bạn ném đồ vào đầu ngay trong sân trường, ký ức khiến cô nhớ mãi.

Khi còn nhỏ, chưa ý thức được sự khác biệt, Ngọc vẫn cố gắng hòa nhập, nhưng mỗi lần bước vào nhóm bạn, các bạn lại lặng lẽ tản ra. Từ đó, cô nhận ra mình không giống người khác và dần hình thành tâm lý bị từ chối.

Gương mặt Ngọc biến dạng rõ rệt.

Nỗi sợ ánh nhìn trở thành ám ảnh. Mỗi lần ra ngoài, Ngọc thường dùng tóc che mặt, đeo khẩu trang, trùm mũ hoặc cúi đầu để tránh ánh mắt xung quanh. Sự né tránh kéo dài khiến cô trở nên rụt rè, khép kín.

Trong suốt hơn 20 năm, mẹ Ngọc gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn. Người mẹ ấy âm thầm tìm kiếm cơ hội chữa trị cho con, gõ cửa nhiều bệnh viện, liên hệ nhiều chuyên gia. Nhưng câu trả lời gia đình nhận được suốt thời gian dài chỉ là sự chờ đợi, bởi ca phẫu thuật quá phức tạp và tiềm ẩn rủi ro cao.

Có giai đoạn, Ngọc chấp nhận sống chung với gương mặt của mình. Cô nghĩ việc thay đổi là điều ngoài khả năng, cả về y học lẫn điều kiện gia đình. Ước mơ dần thu nhỏ lại, chỉ còn những niềm vui giản dị như làm bánh. Cô dành hàng giờ bên những mẻ bánh, ấp ủ giấc mơ một ngày có thể mở tiệm bánh nhỏ của riêng mình.

Bước ngoặt đến khi Ngọc tham gia chương trình thay đổi ngoại hình. Tại đây, cô lần đầu biết rằng mẹ vẫn âm thầm tìm cơ hội chữa trị cho mình suốt nhiều năm. Sự thật ấy khiến cô xúc động và quyết tâm nắm lấy cơ hội.

Khi nhận được cơ hội phẫu thuật, điều duy nhất Ngọc lo lắng là cơn đau. Nhưng thực tế, quá trình hậu phẫu diễn ra nhẹ nhàng hơn cô tưởng. Sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn mà không bị ám ảnh bởi đau đớn.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật cho Bảo Ngọc.

TS.BS Richard Huy, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam nhận định đây là ca phẫu thuật phức tạp, không chỉ chỉnh hình thẩm mỹ mà còn tái cấu trúc toàn bộ khuôn mặt. Xương hàm trái phì đại, trong khi bên phải teo nhỏ; sống mũi thấp, khuôn mặt thiếu điểm nhấn; phần mô mềm bị thiếu hụt khiến gương mặt trở nên góc cạnh.

Để đưa khuôn mặt về trạng thái cân đối, ê-kíp phải xoay trục xương hàm trên và dưới về đúng đường giữa, đồng thời xử lý sự chênh lệch thể tích giữa hai bên. Tuy nhiên, cấu trúc xương của Ngọc đặc biệt, không thể can thiệp theo cách thông thường vì nguy cơ thủng xương cao.

Giải pháp được đưa ra là kết hợp xoay xương và ghép xương tự thân. Các bác sĩ lấy xương từ mào chậu để bù đắp phần thiếu hụt, sau đó điều chỉnh vùng cằm nhằm hoàn thiện tỷ lệ khuôn mặt. Sự phối hợp giữa tái cấu trúc xương cứng và bù mô mềm giúp gương mặt đạt được sự hài hòa tự nhiên.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt mới trong gương, Ngọc không giấu được xúc động. Cô nói chưa từng nghĩ mình có thể trở nên cân đối như vậy. Sự thay đổi không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở cách cô nhìn nhận bản thân.

Bảo Ngọc trước và sau phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật, Ngọc trở nên tự tin hơn. Cô nhận ra mình từng chưa thực sự yêu bản thân và cũng chưa nhìn thấy hết tình yêu thương từ những người xung quanh. Sự thay đổi về diện mạo kéo theo thay đổi trong suy nghĩ, mở ra cho cô một cách sống khác.

Giấc mơ về tiệm bánh vẫn còn đó, nhưng giờ đây không còn là điều xa vời. Ngọc hy vọng trong 5-10 năm tới, cô có thể mở một tiệm bánh nhỏ tại nơi mình sống. Không cần nổi tiếng, chỉ cần những người khách yêu thích hương vị mà cô tạo ra.

Hành trình của Ngọc không chỉ là câu chuyện thay đổi ngoại hình, mà còn là hành trình bước ra khỏi mặc cảm, để bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều hy vọng hơn.