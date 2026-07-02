Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng hậu

(VTC News) -

Dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng do bộ đôi Bảo Nhân và Namcito làm đạo diễn vừa công bố dàn diễn viên chính tham gia. Trong đó có những cái tên quen thuộc như Ma Ran Đô, Trâm Anh, Thân Thúy Hà, Á hậu Lâm Bích Tuyền... Đặc biệt, dự án đánh dấu màn tái xuất của “ngọc nữ màn ảnh” Tăng Thanh Hà với vai Hoàng hậu Nam Phương.

Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên sau 13 năm rời xa màn ảnh. Bộ phim cuối cùng mà cô đóng là Mỹ nhân kế (2013) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh sau 13 năm.

Chia sẻ về lần tái xuất này, Tăng Thanh Hà cho biết ở hiện tại, cuộc sống đã ổn định, phù hợp để trở lại dự án nghệ thuật. Nữ diễn viên cũng cho biết lời mời tham gia Hoàng hậu cuối cùng là cơ hội ý nghĩa.

Đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian ghi hình tại Huế và một số bối cảnh khác. Cô nói nhận được sự ủng hộ, tiếp sức từ người thân trong quá trình xa nhà, đồng thời thích thú khi khoác lên mình những bộ cổ phục Việt.

Tăng Thanh Hà rời xa showbiz hơn 1 thập kỷ. Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung chăm lo cho gia đình và kinh doanh.

Sau hơn 10 năm kết hôn, “ngọc nữ màn ảnh” trở thành mẹ của 3 con và có cuôc sống viên mãn. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện trong sự kiện của các đồng nghiệp thân thiết. Dù rời showbiz, song Tăng Thanh Hà vẫn ngày càng xinh đẹp, thần thái mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương.

Nói thêm về tiêu chí lựa chọn diễn viên, nhà sản xuất Nam Cito cho biết sự phù hợp với tinh thần của nhân vật vẫn là hàng đầu.

“Chúng tôi không tìm kiếm người nổi tiếng hay giống nguyên mẫu nhất. Ê-kíp tìm kiếm một người khiến khán giả tin đây chính là nhân vật. Và với chúng tôi, lựa chọn casting thành công, đó là khi xem phim, khán giả quên đi người diễn viên đó và chỉ nhìn thấy nhân vật trên màn ảnh”, nhà sản xuất khẳng định.

Hoàng hậu cuối cùng lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng đế Bảo Đại. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.