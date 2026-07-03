Tăng Thanh Hà đóng Nam Phương Hoàng hậu: Đẹp nhưng vì sao vẫn gây tranh cãi?

(VTC News) -

Sau nhiều tháng đồn đoán, ê-kíp Hoàng hậu cuối cùng công bố Tăng Thanh Hà sẽ đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, đánh dấu màn trở lại điện ảnh của “ngọc nữ” sau 13 năm vắng bóng. Thông tin nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội.

Phần lớn ý kiến đều thừa nhận Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng, thần thái quý phái sau nhiều năm rời xa màn ảnh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vẻ đẹp của cô mang nét sắc sảo, chưa tạo cảm giác gần với hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu trong tư liệu lịch sử.

Tăng Thanh Hà bị chê không hợp vai Nam Phương Hoàng hậu.

Theo nhiều bình luận, Nam Phương Hoàng hậu thường được nhớ đến với khuôn mặt đầy đặn, đường nét mềm mại, vẻ điềm đạm và phúc hậu. Trong khi đó, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắc của Tăng Thanh Hà khiến không ít khán giả cảm thấy “không ra chất” của nhân vật.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều loạt bình luận như: “Đẹp nhưng không giống”, “Thần thái sang nhưng chưa phải Nam Phương Hoàng hậu”, hay “Tăng Thanh Hà hợp những vai sắc sảo hơn”, “Trông già hơn Ma Ran Đô”,...

Bên cạnh ngoại hình, khả năng diễn xuất của nữ diễn viên cũng gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng cô chưa từng có nhiều vai diễn nặng về nội tâm, trong khi Nam Phương Hoàng hậu là nhân vật lịch sử có cuộc đời nhiều biến cố, đòi hỏi chiều sâu cảm xúc.

Ngoài ra, khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên chính cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trong Hoàng hậu cuối cùng, Tăng Thanh Hà (39 tuổi) sẽ vào vai Nam Phương Hoàng hậu, sánh đôi với Ma Ran Đô (28 tuổi) trong vai vua Bảo Đại. Chênh lệch 11 tuổi khiến không ít khán giả băn khoăn liệu cặp đôi có tạo được cảm giác tương xứng trên màn ảnh.

Trước những ý kiến này, Tăng Thanh Hà cho biết cô cũng từng bật cười khi biết sẽ đóng cặp với một diễn viên kém mình tới 11 tuổi. Tuy nhiên, Ma Ran Đô trấn an đàn chị bằng câu nói: “Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là kinh nghiệm và cảm xúc”.

Sau buổi thử vai trong phục trang, nữ diễn viên tin cả hai có thể tạo được sự kết nối để thuyết phục khán giả bằng câu chuyện và cảm xúc của nhân vật, thay vì khoảng cách tuổi tác ngoài đời.

“Trong điện ảnh, chúng tôi có lớp hóa trang, có câu chuyện, có cảm xúc, có bối cảnh. Chúng tôi cần phải làm khán giả tin vào câu chuyện trên phim, tin vào câu chuyện của Nam Phương và Bảo Đại chứ không phải hai diễn viên ngoài đời”, Tăng Thanh Hà chia sẻ.

“Ngọc nữ” màn ảnh chia sẻ về màn tái xuất sau 13 năm.

Tăng Thanh Hà nhận lời tham gia dự án đến vào thời điểm cô cảm thấy cuộc sống đã cân bằng hơn sau nhiều năm tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

“Hà nghĩ mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những ưu tiên, những đam mê, những rung động và định nghĩa về hạnh phúc rất khác nhau. Hà có một thời tuổi trẻ được sống hết mình với đam mê, sau đó là 13 năm dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, cho gia đình, làm mẹ, một quãng thời gian rất hạnh phúc và trọn vẹn. Đến thời điểm này công việc đã ổn định hơn, các con cũng tự lập hơn rất nhiều. Mình lại khao khát được sống cùng nhân vật và quay lại với điều mà mình rất yêu”, người đẹp cho biết.

Nữ diễn viên chia sẻ vai Nam Phương Hoàng hậu vừa là vinh dự, vừa là áp lực lớn bởi đây là nhân vật được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Tuy nhiên, cô không muốn từ chối cơ hội chỉ vì sợ hãi.

“Mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu”, nữ diễn viên nói thêm.

Không chỉ gây tranh cãi ở vai nữ chính, quá trình tuyển vai của bộ phim Hoàng hậu cuối cùng cũng bị đặt dấu hỏi.

Trước đó, ê-kíp từng tổ chức casting trực tuyến khá rầm rộ, thu hút đông đảo diễn viên tham gia với nhiều video được đầu tư chỉn chu. Tuy nhiên, khi vai nữ chính cuối cùng thuộc về Tăng Thanh Hà, nhiều khán giả thắc mắc liệu đoàn phim đã có sẵn lựa chọn từ trước hay chưa.

Một số bình luận cho rằng việc mở casting nhưng sau đó công bố một ngôi sao nổi tiếng khiến cuộc tuyển chọn mất đi ý nghĩa, dù phía nhà sản xuất chưa đưa ra phản hồi về những nghi vấn này.