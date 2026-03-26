10 món ăn 'kinh dị' nhất thế giới, nhiều người nghe là rùng mình

(VTC News) -

Thế giới ẩm thực là bản đồ đa dạng của văn hóa, lịch sử và sự sáng tạo không giới hạn. Tuy nhiên, ranh giới giữa món đặc sản trứ danh và nỗi kinh hoàng đối với thực khách đôi khi lại rất mong manh. Những gì được coi là tinh hoa tại vùng đất này có thể trở thành thử thách lòng can đảm cực hạn đối với người ở vùng đất khác.

10 món ăn "kinh dị" bậc nhất trên thế giới

Từ những nguyên liệu đang phân hủy cho đến nội tạng động vật ít ai ngờ tới, danh sách 10 món ăn dưới đây không chỉ thách thức vị giác mà còn thử thách cả hệ thần kinh của những người dũng cảm nhất.

Nhện hùm chiên ở Campuchia

Thị trấn Skuon ở Campuchia nổi tiếng thế giới với món nhện hùm chiên giòn (A-ping). Những con nhện đen ngòm, to bằng bàn tay với đôi chân đầy lông lá được tẩm ướp gia vị rồi chiên ngập dầu. Món ăn này bắt nguồn từ những thời kỳ đói kém, khi người dân lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực trầm trọng và phải tìm đến mọi nguồn đạm có thể tìm thấy trong rừng.

Khi cắn vào một con nhện chiên, thực khách sẽ cảm nhận được lớp vỏ ngoài giòn tan, nhưng phần bụng nhện lại chứa một lớp dịch nâu sền sệt gồm nội tạng và đôi khi là cả trứng nhện. Mùi vị của nó được mô tả là sự kết hợp giữa thịt gà và cá, nhưng hình dạng gớm ghiếc của loài vật này vẫn là một rào cản tâm lý cực lớn đối với bất kỳ ai.

Món nhện hùm chiên khiến du khách không khỏi rùng mình. (Ảnh: GoodFood)

Tim chim hải âu rụt cổ của Iceland

Iceland góp mặt trong danh sách với món tim chim hải âu rụt cổ (Puffin). Khác với vẻ ngoài dễ thương như những chú hề của biển cả, chim Puffin lại là một nguồn thực phẩm truyền thống của người dân xứ đảo băng. Điều gây sốc nhất chính là cách thưởng thức. Tim của loài chim này thường được ăn sống ngay khi vừa mới được lấy ra khỏi lồng ngực con vật khi nó vẫn còn ấm nóng.

Hành động này được coi là một nghi thức của những thợ săn chim điêu luyện. Mùi vị của tim sống cực kỳ đậm mùi sắt và máu, mang lại cảm giác hoang dã và nguyên thủy nhất. Đối với những người yêu động vật, đây là một món ăn không thể chấp nhận được, nhưng với văn hóa Iceland, đó là sự tôn trọng đối với chuỗi thức ăn tự nhiên và tinh thần chinh phục biển cả của họ.

Loài chim hải âu rụt cổ dễ thương đến mức du khách không nỡ ăn. (Ảnh: GoodFood)

Phô mai giòi Casu Marzu của Italy

Đứng đầu danh sách những món ăn gây ám ảnh nhất chắc chắn phải là Casu Marzu, loại phô mai truyền thống đến từ vùng Sardinia của Italia. Điểm đặc trưng khiến loại thực phẩm này trở nên "kinh dị" chính là sự hiện diện của hàng ngàn con giòi sống bên trong.

Để tạo ra Casu Marzu, người thợ làm phô mai sẽ để những con ruồi Piophila casei đẻ trứng vào bánh phô mai Pecorino. Khi trứng nở, những con giòi này sẽ ăn và tiêu hóa chất béo trong phô mai, tiết ra các enzyme làm cho kết cấu bánh trở nên mềm nhũn và lỏng lẻo.

Thực khách khi thưởng thức món này được khuyến cáo phải che mắt lại vì những con giòi nhỏ bé có khả năng bật nhảy cao tới 15cm khi bị động. Mùi vị của Casu Marzu cực kỳ nồng và cay gắt, lưu lại trên đầu lưỡi trong nhiều giờ.

Mặc dù bị Liên minh Châu Âu cấm vì các lý do về an toàn vệ sinh thực phẩm, người dân Sardinia vẫn coi đây là một phần không thể thiếu trong các dịp lễ quan trọng và tin rằng nó có tác dụng tăng cường sinh lực. Cảm giác những sinh vật nhỏ bé đang ngọ nguậy trong khoang miệng là một trải nghiệm mà không phải ai cũng dám thử lần thứ hai.

Những chú giòi lúc nhúc thật sự khiến thực khách phải nhắm mắt mà ăn. (Ảnh: Chef'sPizza)

Cá thối Surstromming từ Thụy Điển

Nếu có một cuộc thi về mùi hương gây sốc nhất, cá trích lên men Surstromming của Thụy Điển chắc chắn sẽ giành ngôi quán quân. Đây là loại cá trích biển Baltic được muối vừa đủ để ngăn chặn sự thối rữa hoàn toàn, sau đó được cho vào hộp thiếc để tiếp tục quá trình lên men trong ít nhất sáu tháng. Áp suất khí sinh ra trong quá trình này thường làm cho các vỏ hộp thiếc bị phồng lên, báo hiệu rằng món ăn đã "sẵn sàng".

Mùi của Surstromming kinh khủng đến mức nhiều hãng hàng không đã cấm mang loại hộp này lên máy bay vì sợ chúng nổ và ám mùi toàn bộ khoang hành khách. Khi mở hộp, mùi lưu huỳnh và amoniac bốc lên nồng nặc, có thể khiến những người không quen ngay lập tức nôn mửa. Người Thụy Điển thường ăn món này ở ngoài trời, kết hợp với bánh mì mỏng, khoai tây luộc và hành tây để át bớt mùi vị nồng nặc. Dù vậy, đối với thế giới, Surstromming vẫn là một thử thách hóa học hơn là một món ăn ngon lành.

Món cá trích lên men Surstromming của Thụy Điển được đóng hộp xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới nhưng không phải ai cũng ăn được. (Ảnh: Swedishly)

Cá mập thối Hakarl của Iceland

Hòn đảo băng giá Iceland mang đến cho thế giới món Hakarl – thịt cá mập Greenland được lên men và treo khô. Vì thịt của loài cá mập này có chứa hàm lượng axit uric và trimethylamine oxide rất cao, có thể gây độc cho con người nếu ăn tươi, nên người dân địa phương đã nghĩ ra cách chôn thịt cá mập dưới lòng đất từ 6 đến 12 tuần để ép hết dịch độc ra ngoài, sau đó treo khô trong nhiều tháng.

Thành phẩm thu được là những miếng thịt có mùi amoniac cực nồng, giống hệt mùi của các chất tẩy rửa mạnh. Đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain từng mô tả Hakarl là "thứ tồi tệ nhất và kinh tởm nhất" mà ông từng ăn. Tuy nhiên, đối với người Iceland, đây là một biểu tượng của sự kiên cường và khả năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt của tổ tiên họ. Họ thường nhấm nháp một miếng Hakarl cùng với rượu mạnh Brennivin để át đi mùi vị khó chịu.

Món cá mập thối khiến du khách rùng mình bởi mùi hương rất kinh khủng. (Ảnh: iStock)

Đầu cừu nướng Smalahove của Na Uy

Smalahove là một món ăn truyền thống có từ lâu đời tại Na Uy, ban đầu là món dành cho người nghèo nhưng nay đã trở thành đặc sản. Món ăn này về cơ bản là nguyên một chiếc đầu cừu được làm sạch lông, sau đó đem hun khói hoặc sấy khô và luộc chín.

Khi dọn ra bàn, chiếc đầu cừu vẫn giữ nguyên hình dạng với mắt, tai và đôi khi là cả bộ não bên trong. Thực khách sẽ bắt đầu bằng việc khoét mắt và ăn phần tai trước, vì đây được coi là những phần ngon nhất. Phần mỡ quanh mắt và các thớ thịt ở gò má cừu được đánh giá là rất mềm và đậm đà. Tuy nhiên, việc phải đối mặt trực diện với một "cái đầu" đang nhìn chằm chằm vào mình trên đĩa ăn là trải nghiệm khiến không ít thực khách phải bỏ chạy trước khi kịp nếm thử miếng đầu tiên.

Nhìn đĩa đầu cừu nướng, du khách không khỏi giật mình sợ hãi. (Ảnh: iStock)

Súp dơi của đảo Guam và Palau

Tại các đảo quốc ở Thái Bình Dương, dơi ăn quả được coi là một nguyên liệu thượng hạng cho món súp. Điều khiến món ăn này trở nên kinh dị là cách trình bày: những con dơi được nấu nguyên con, không lột da, không bỏ nội tạng, nằm nổi lềnh bềnh trong bát nước dùng với đôi cánh và cái đầu vẫn còn nguyên vẹn.

Mùi của thịt dơi khá nồng và giống như thịt chim, nhưng vì chúng chủ yếu ăn trái cây nên thịt có vị ngọt thanh nhẹ. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ ngoài gây khiếp sợ, món súp dơi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe do dơi là vật chủ của nhiều loại virus nguy hiểm. Dù vậy, tại địa phương, đây vẫn là món quà quý dùng để tiếp đãi khách quý trong những dịp trọng đại.

Nhiều nước trên thế giới khuyến cáo người dân không tiêu thụ thịt dơi vì tiềm ẩn nhiều rủi ro mầm bệnh. (Ảnh: Chef'sP)

Mắt cá ngừ đại dương của Nhật Bản

Nhật Bản nổi tiếng với sự tinh tế trong ẩm thực, nhưng món mắt cá ngừ (Maguro no Meidama) lại là một ngoại lệ đầy thách thức. Những con mắt cá to bằng quả bóng tennis được tách ra khỏi cơ thể cá ngừ đại dương và bán rộng rãi tại các siêu thị. Chúng thường được đun sôi hoặc om với nước tương và rượu mirin cho đến khi phần mỡ xung quanh mềm ra.

Cấu trúc của mắt cá ngừ bao gồm một lớp vỏ ngoài cứng, bao bọc lấy phần dịch bên trong giống như thạch. Nhiều người cho rằng nó có hương vị giống như mực hoặc bạch tuộc, rất giàu Omega-3. Thế nhưng, việc cầm một chiếc thìa và múc một phần của con mắt cá khổng lồ lên ăn vẫn là một hành động đòi hỏi sự can đảm rất lớn từ phía thực khách.

Món mắt cá ngừ tại Nhật Bản có kích thước rất lớn. (Ảnh: Chef'sP)

Trứng vịt lộn tại Đông Nam Á

Đối với người dân Việt Nam hay Philippines, trứng vịt lộn là một món ăn sáng bổ dưỡng và bình dân. Tuy nhiên, trong mắt bạn bè quốc tế, hình ảnh một phôi thai vịt đã thành hình với đầy đủ mỏ, lông và khung xương bên trong quả trứng là một cảnh tượng gây sốc.

Việc ăn một sinh vật đang trong quá trình hình thành hoàn chỉnh khiến nhiều thực khách cảm thấy tội lỗi và ghê rợn. Sự tương phản giữa phần lòng đỏ bùi ngậy và phần phôi thai giòn dai tạo nên một kết cấu phức tạp. Mặc dù được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao về hàm lượng protein và vitamin, trứng vịt lộn vẫn luôn nằm trong danh sách những món ăn thách thức nhất đối với khách du lịch khi đến với khu vực Đông Nam Á.

Nhiều du khách phương Tây không khỏi rùng mình khi thấy món trứng vịt lộn. (Ảnh: Reddit)

Rượu rắn tại Đông Á

Văn hóa uống rượu tại một số quốc gia Đông Á đôi khi khiến thực khách rùng mình với những bình rượu ngâm các loài bò sát và thú dữ. Phổ biến nhất là rượu rắn, nơi cả một con rắn hổ mang nguyên con được ngâm vào bình rượu gạo lớn.

Người ta tin rằng nọc độc của rắn sẽ bị trung hòa bởi cồn và chuyển hóa thành những dược chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là tăng cường bản lĩnh đàn ông. Hình ảnh những con vật nằm cuộn tròn, bất động trong làn chất lỏng vàng đục không chỉ gây sợ hãi về mặt thị giác mà còn dấy lên những tranh cãi về bảo tồn động vật hoang dã.