Tạm giữ kẻ 'thông chốt' tông cảnh sát giao thông trọng thương rồi bỏ trốn

Ngày 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Bá Phóng (sinh năm 1986, quê xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan công an tạm giữ hình sự đối với Vũ Bá Phóng để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ". (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Khoảng 0h38 ngày 5/5, tại khu vực Km287, Quốc lộ 18A, phường Móng Cái 1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một thanh niên đi xe máy biển không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Người này không chấp hành mà bất ngờ quay đầu tăng ga bỏ chạy, lái xe lao thẳng vào người một chiến sỹ đang làm nhiệm vụ khiến anh này bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Sau đó, người vì phạm bỏ lại xe rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét.

Sau quá trình rà soát, cơ quan điều tra xác định người thực hiện hành vi trên là Vũ Bá Phóng (sinh năm 1986, trú tại thôn Cao Minh 1, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng) và đã triệu tập, tạm giữ hình sự đối với người này.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Mọi hành vi chống đối, cản trở hoặc tấn công người thi hành công vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.