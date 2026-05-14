Triệt phá đường dây xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy

Thông qua công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy, sau thời gian dài điều tra, ngày 6/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh Houaphanh (Lào) đấu tranh triệt phá thành công 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 người thu giữ hơn 23kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.

Tang vật thu giữ gồm hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 bánh heroin, 3,1kg ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 4,5kg lá Ka-thom có chứa chất ma túy, 12kg tiền chất dùng để sản xuất heroin, cùng 1 khẩu súng kíp. Tổng trọng lượng ma túy và tiền chất thu giữ là 23,4kg.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Qua đấu tranh, những người liên quan khai nhận đã lợi dụng hệ thống vận tải như xe khách, shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng và thủ đô Vientiane về địa bàn tỉnh Houaphanh, sau đó tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Trong quá trình hoạt động, những kẻ này thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc đấu tranh, triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia là kết quả nổi bật từ cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Houaphanh trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, xác lập chuyên án chung và tổ chức đấu tranh chuyên án xuyên biên giới.

Nước vui, lá Ka-thom và tang vật thu giữ trong vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến nay, thông qua công tác phối hợp, Công an hai tỉnh đã xác lập một chuyên án chung, phát hiện 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia; bắt giữ 14 vụ, 19 người liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an hai tỉnh Thanh Hóa - Houaphanh nói riêng; góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ bên ngoài, xây dựng phòng tuyến ma túy vững chắc trên tuyến biên giới.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao, tinh thần tấn công, trấn áp mạnh mẽ, không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Công an tỉnh Thanh Hóa. Việc chủ động phối hợp với Công an tỉnh Houaphanh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy không chỉ góp phần bóc gỡ các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia mà còn từng bước “chặn cung”, triệt xóa các mắt xích trung chuyển ma túy từ ngoại biên vào nội địa; qua đó tiếp tục khẳng định hiệu quả mô hình “phòng tuyến ba lớp” mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thực hiện.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, ngày 13/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng khẳng định. “Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, xây dựng phòng tuyến ma túy vững chắc trên tuyến biên giới.

Thành tích của các đồng chí đã phản ánh tính hiệu quả trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Nhân dân; qua đó góp phần ngăn chặn “nguồn cung" ma túy từ nước ngoài vào trong nước, thực hiện mục tiêu xây dựng “xã, phường, tỉnh không ma túy”, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân”.