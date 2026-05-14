Học sinh Đồng Nai được nghỉ học ngày 18/5

Theo thông báo do Giám đốc Sở GD-ĐT ký, toàn thể học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ học trong ngày 18/5 (thứ Hai). Việc sắp xếp cho học sinh nghỉ học được đánh giá là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động trong ngày Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội.

Thành phố Đồng Nai trang hoàng đường phố chào đón sự kiện. (Ảnh: Công Nghĩa)

Để đảm bảo chương trình học tập, Sở GD-ĐT Đồng Nai đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền thực hiện việc cho học sinh nghỉ học và tổ chức dạy bù cho ngày nghỉ 18/5 theo đúng quy định. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức dạy bù nhằm đảm bảo đầy đủ kiến thức cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai, qua đó tạo không khí sôi nổi, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của toàn ngành trong việc xây dựng, phát triển đô thị. Đồng thời, các đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh nắm rõ ý nghĩa của Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Trong quá trình diễn ra sự kiện, các cơ sở giáo dục có nhiệm vụ tổ chức, quản lý chặt chẽ đội ngũ giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động chào mừng; đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng mục đích và mang lại ý nghĩa thiết thực.