Sưng môi khó thở sau tiệc tất niên với món ăn 'độc, lạ'

(VTC News) -

Sau buổi tất niên cùng nhóm bạn, người đàn ông 32 tuổi, sống tại Hà Nội, bắt đầu thấy ngứa ran khắp người. Những mảng đỏ nhanh chóng nổi lên ở cổ và cánh tay. Chỉ hơn một giờ sau, môi và mí mắt sưng to, kèm cảm giác tức ngực, khó thở, buộc gia đình phải đưa anh đi khám khẩn cấp.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, dịp cận Tết là thời điểm các cơ sở y tế ghi nhận số ca mề đay, dị ứng thực phẩm và đồ uống tăng rõ rệt. “Những ngày cuối năm, chúng tôi gặp nhiều bệnh nhân từ nổi mẩn nhẹ đến phù mạch, khó thở. Có trường hợp diễn tiến nhanh, phải xử trí cấp cứu ngay trong đêm”, bác sĩ nói.

Trường hợp của người đàn ông được chẩn đoán mề đay cấp, nghi liên quan đến việc sử dụng món côn trùng và rượu ngâm không rõ thành phần, được giới thiệu là “đặc sản” vùng cao trong bữa tiệc. Sau khi dùng thuốc chống dị ứng và theo dõi sát, tình trạng của bệnh nhân mới ổn định.

Người đán ông bị mề đay cấp (Ảnh: BSCC).

Các chuyên gia da liễu cho biết, những bữa tiệc cuối năm thường xuất hiện nhiều món “độc, lạ” hoặc thực phẩm ít khi sử dụng trong ngày thường. Đây lại là nhóm có nguy cơ gây dị ứng cao, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc chưa từng ăn trước đó. Những thực phẩm dễ gây mề đay bao gồm đồ rừng, hải sản, côn trùng như châu chấu, nhộng tằm, ve sầu; cùng các loại rượu ngâm thảo dược, động vật hoặc rễ cây không rõ nguồn gốc.

Rượu bia – “nhân vật chính” của các bữa tiệc tất niên – cũng góp phần làm tăng nguy cơ dị ứng. Theo các tài liệu y khoa, rượu có thể làm giãn mạch và kích thích giải phóng histamine, khiến phản ứng mề đay dễ bùng phát mạnh hơn, đặc biệt khi dùng cùng thực phẩm lạ.

Nhiều người vẫn coi mề đay là bệnh ngoài da đơn giản. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo bệnh có thể diễn tiến nặng nếu không xử trí kịp thời. Ở mức độ nhẹ, người bệnh xuất hiện các sẩn phù trên da, xung quanh có quầng đỏ, ngứa dữ dội. Các tổn thương này có thể tồn tại từ vài chục phút đến hơn một ngày.

Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể phù môi, mí mắt, lưỡi hoặc cổ họng, kèm khó thở, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, choáng váng, tụt huyết áp, thậm chí ngất xỉu. Đây là những dấu hiệu điển hình của sốc phản vệ, tình trạng đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Để hạn chế nguy cơ dị ứng trong những ngày tiệc tùng dày đặc, bác sĩ khuyến cáo người dân thận trọng với các món ăn lạ, đặc biệt là thực phẩm chưa từng sử dụng. Người có tiền sử dị ứng cần tránh tuyệt đối các tác nhân từng gây phản ứng. Việc ăn nhiều món “độc” cùng lúc, kết hợp rượu bia, sẽ khiến cơ thể khó thích nghi hơn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, nổi mẩn, nóng rát da, người bệnh nên dừng ngay thực phẩm nghi ngờ. Nếu có biểu hiện khó thở, sưng phù vùng mặt hoặc cổ họng, cần đến cơ sở y tế gần nhất. Với người có cơ địa dị ứng, việc chuẩn bị sẵn thuốc kháng histamine theo chỉ định bác sĩ có thể giúp xử trí ban đầu trong các trường hợp nhẹ.

Tết là thời điểm sum vầy, nhưng sự chủ quan trong ăn uống có thể khiến niềm vui bị gián đoạn. Ăn điều độ, hạn chế món lạ và lắng nghe phản ứng của cơ thể là cách đơn giản nhất để tránh những sự cố đáng tiếc trong những ngày cuối năm.