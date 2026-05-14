Khi nào miền Bắc mưa lớn, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng?

(VTC News) -

Tin nắng nóng mới nhất

Ngày 15-16/5, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Miền Bắc sắp hứng mưa, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C. Ngày 16/5, nắng nóng ở khu vực này thu hẹp dần phạm vi, chỉ còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Khoảng đêm 16/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, nắng nóng diện rộng kết thúc từ 17/5.

Tại Trung Bộ, nắng nóng khả năng kéo dài đến 17/5. Khoảng chiều tối cùng ngày, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 15/5, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C, cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Nắng nóng còn duy trì ở Hà Nội trong ngày 16/5, tuy nhiên, cường độ xu hướng giảm dần, nhiệt độ cao nhất 35°C, thấp nhất 28°C.

Sang ngày 17/5, mưa rào và dông tái diễn ở khu vực này, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất giảm còn 33°C, thấp nhất 27°C.

Từ 18-22/5, mưa tiếp tục là thời tiết chủ đạo ở Hà Nội, nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động 32-33°C, thấp nhất 25-27°C.

Sau chuỗi ngày mưa kéo dài, trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (23-24/5), Hà Nội tạnh ráo, trời nắng mạnh, có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên mức 28°C.

Ngày 14/5, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như trạm Bắc Mê (Tuyên Quang), Phủ Lý (Ninh Bình), Trà My (TP Đà Nẵng) 37,2°C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,8°C; An Nhơn (Gia Lai) 37,6°C; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38°C...