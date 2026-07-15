Ngân hàng Woori Việt Nam tham gia thêm hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và Visa

(VTC News) -

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 71/GP-NHNN ngày 31/10/2016 cấp cho Ngân hàng Woori Việt Nam.

Cụ thể, bổ sung tại Điều 4, ngân hàng được phép tham gia hai hệ thống thanh toán quốc tế gồm: Hệ thống của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) và Hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của Visa.

Việc được bổ sung nội dung này là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện năng lực hoạt động của Ngân hàng Woori Việt Nam, tạo nền tảng để tăng cường kết nối với hạ tầng thanh toán quốc tế, mở rộng khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại và đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm tài chính an toàn, thuận tiện và hiệu quả cho khách hàng.