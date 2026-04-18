1 tuần biến động mạnh của tài sản tỷ phú giàu nhất Việt Nam

(VTC News) -

Kết thúc tuần giao dịch chứng khoán vào ngày 17/4, nhóm cổ phiếu của Vingroup (VIC) là tâm điểm khi bứt phá gần 25% và trở thành điểm sáng lớn dẫn dắt thị trường.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC kéo theo sự bứt phá về tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Tạp chí Forbes, vào ngày 16/4, giá trị tài sản ròng của ông Vượng đã đạt 30,9 tỷ USD.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên vị trí thứ 76 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes xếp hạng. So với cuối năm 2025, quy mô tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng gần 4,75 lần.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại ngày 18/4 đạt 30,7 tỷ USD, xếp thứ 76 toàn cầu. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 15/4, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt mức 29,2 tỷ USD, xếp thứ 81 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Như vậy, chỉ sau 1 ngày, khối tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup đã tăng thêm 1,7 tỷ USD, vượt mốc 30 tỷ USD và tăng thêm 5 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất hành tinh của Forbes.

Hiện tại, tính đến sáng 18/4, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 30,7 tỷ USD (giảm nhẹ so với mức kỷ lục 30,9 tỷ USD) nhưng vẫn giữ vững vị trí 76 toàn cầu.

Như vậy, trong 1 tuần giao dịch chứng khoán (13/4 - 17/4), tài sản của ông Vượng đã tăng 5,1 tỷ USD.

Trong khi đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, vợ ông Vượng - cũng tăng lên 3,3 tỷ USD, xếp thứ 1.303 thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng là nhà sáng lập và Chủ tịch Vingroup, tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất trong nước, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp - công nghệ, bất động sản, du lịch, hạ tầng và năng lượng.

Tính đến ngày 31/12/2025, Tập đoàn Vingroup và các công ty con có dự án hoặc hoạt động tại 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Mới đây, vào ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Vingroup và các địa phương khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án do VinSpeed (công ty con của Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 147.000 tỷ đồng, (chưa bao gồm giải phóng mặt bằng), dự kiến hoàn thành năm 2028. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển giữa hai địa phương sẽ rút ngắn từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 23 phút.

Trên thế giới, Vingroup cũng đã mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia, với sản phẩm kinh doanh chủ lực là ô tô điện và xe máy điện VinFast tại các thị trường trọng điểm châu Á như Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Trung Đông.