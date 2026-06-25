Xử phạt tài xế ô tô độ đèn pha, rọi loá mắt người đi ngược chiều

(VTC News) -

Từ thông tin phản ánh của người dân về trường hợp ô tô biển số 29E-6X2.XX có hành vi lắp thêm đèn phía trước, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, xử lý.

Ngày 25/6, Đội CSGT đường bộ số 5 mời lái xe Đ.Đ.B. (SN 1991, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế B. thừa nhận khoảng 22h ngày 22/6, anh lái xe ô tô lắp thêm đèn phía trước không đúng quy định đi trên đường đê Phù Đổng.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế B. về hành vi "Điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước" theo điểm a, khoản 3, Điều 13 Nghị định 168/2024.

Với lỗi vi phạm này, tài xế bị phạt tiền 1-2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Tài xế B. lắp thêm đèn phía trước, rọi loá mắt người đi ngược chiều.

Theo Cục CSGT, việc tự ý lắp thêm đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất có thể gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông đối diện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm.

Cục CSGT khuyến cáo người dân không tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm để lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời xác minh, xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và đúng pháp luật.