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Xuất bản ngày 13/07/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 13/07/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/7/2026 - XSPY 13/7

XSPY 13/7, trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/7/2026, xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 13/7/2026, xổ số Phú Yên 13/7.

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 13/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 13/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/7/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 13/7/2026

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- XSPY 6/7/2026

Kết quả xổ số ngày 6/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 197681 và các hạng giải khác như sau:

XSPY 6/7, kết quả xổ số Phú Yên ngày 6/7/2026.

XSPY 6/7, kết quả xổ số Phú Yên ngày 6/7/2026.

- XSPY 29/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên công bố kết quả xổ số ngày 29/6/2026 có giải đặc biệt là 325404 và các hạng giải khác như sau:

XSPY 29/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 29/6/2026.

XSPY 29/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 29/6/2026.

- XSPY 22/6/2026

Kết quả xổ số ngày 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng như sau:

XSPY 22/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 22/6/2026.

XSPY 22/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 22/6/2026.

- XSPY 15/6/2026

Kết quả xổ số ngày 15/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng như sau:

XSPY 15/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 15/6/2026.

XSPY 15/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 15/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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