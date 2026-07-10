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Xuất bản ngày 10/07/2026 03:00 PM
Cập nhật lúc 07:00 AM ngày 12/07/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 10/7/2026 - XSNT 10/7

(VTC News) - XSNT 10/7, trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 10/7/2026, xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 10/7/2026, xổ số Ninh Thuận 10/7.

Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 10/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 10/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 10/7/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 10/7/2026

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- XSNT 3/7/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công bố kết quả xổ số ngày 3/7/2026 với giải đặc biệt là 364600 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 3/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3/7/2026.

XSNT 3/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3/7/2026.

- XSNT 26/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng ngày 26/6/2026 như sau:

XSNT 26/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026.

XSNT 26/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026.

- XSNT 19/6/2026

Kết quả xổ số ngày 19/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng có giải đặc biệt là 244344 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 19/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 19/6/2026.

XSNT 19/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 19/6/2026.

- XSNT 12/6/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 12/6/2026 có giải đặc biệt là 200088 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSNT 12/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 12/6/2026.

XSNT 12/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 12/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng số hàng trăm ngàn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT có đài Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT có đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế thực hiện quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 10/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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