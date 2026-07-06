XSMT 6/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 2 ngày 6/7/2026

XSMT 6/7. XS miền Trung thứ 2 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 6/7/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 6/7 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 6/7/2026 - Xổ số miền Trung thứ 2 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: KQXS miền Trung được quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: KQXS miền Trung được quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng sẽ có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: KQXS miền Trung được quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng sẽ có 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật:KQXS miền Trung được quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMT

Khi trúng vé xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn địa điểm nhận thưởng phù hợp với nhu cầu của mình:

- Đổi thưởng tại đại lý được ủy quyền: Hình thức này phù hợp với các giải thưởng có giá trị vừa và nhỏ, giúp người trúng tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong việc nhận tiền. Tuy nhiên, đại lý thường sẽ thu một khoản phí dịch vụ đổi thưởng theo mức quy định.

- Lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé: Đối với những giải thưởng có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty phát hành để làm thủ tục. Cách nhận thưởng này không phát sinh phí đổi thưởng, người trúng chỉ cần thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu thuộc diện phải nộp) theo quy định hiện hành.

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Sau khi xác định trúng thưởng, người chơi cần bảo quản tờ vé cẩn thận, bảo đảm vé còn nguyên hình dạng, không rách, chắp vá, mất góc hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc xác minh.

- Trước khi làm thủ tục nhận giải, hãy ghi đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân vào mặt sau của tờ vé theo hướng dẫn để thuận tiện cho quá trình đối chiếu.

- Người trúng thưởng có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của đơn vị tại các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên để nhận giải.

- Khi đến lĩnh thưởng, người nhận cần xuất trình căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực để xác minh danh tính theo quy định.

- Đối với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

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