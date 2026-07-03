XSMT 3/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 3/7/2026

XSMT 3/7. XS miền Trung thứ 6 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 3/7/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 3/7 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 3/7/2026 - Xổ số miền Trung thứ 6 - XSMT trực tiếp mới nhất

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XSMT 29/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: KQXS miền Trung sẽ quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: KQXS miền Trung sẽ quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng sẽ gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: KQXS miền Trung sẽ quay số tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng sẽ với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật:KQXS miền Trung sẽ quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định trả thưởng XSMT

- Theo quy định hiện hành, công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng cho người sở hữu vé trúng hợp lệ theo đúng cơ cấu giải và thể lệ đã công bố.

- Người trúng thưởng phải thực hiện thủ tục lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả quay số. Nếu quá thời hạn này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

- Khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, người trúng có thể lựa chọn nhận tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, tùy theo nhu cầu cá nhân và quy định của đơn vị phát hành.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung bằng cách nào?

- Người chơi có thể theo dõi kết quả xổ số miền Trung (XSMT) hằng ngày trên vtcnews.vn để tra cứu thông tin nhanh, đầy đủ và chính xác ngay sau khi kỳ quay kết thúc.

- Ngoài việc tra cứu trực tuyến, bạn cũng có thể kiểm tra kết quả qua tin nhắn SMS bằng cách thực hiện theo cú pháp được in trên tờ vé số. Chỉ sau vài phút, kết quả sẽ được gửi trực tiếp về điện thoại.

- Bên cạnh đó, các kỳ quay số XSMT còn được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình và nền tảng YouTube vào khoảng 17h15 mỗi ngày, giúp người chơi dễ dàng theo dõi toàn bộ quá trình mở thưởng.

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