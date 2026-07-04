XSMT 4/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 4/7/2026

XSMT 4/7. XS miền Trung thứ 7 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 4/7/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 4/7 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 4/7/2026 - Xổ số miền Trung thứ 7 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/6/2026, XS miền Trung thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 30/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 30/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: KQXS miền Trung sẽ được quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: KQXS miền Trung sẽ được quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng sẽ gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: KQXS miền Trung sẽ được quay số tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng sẽ với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật:KQXS miền Trung sẽ được quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi xác định vé trúng thưởng, người sở hữu vé có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền để hoàn tất các thủ tục theo quy định.

- Khi đến lĩnh thưởng, người nhận giải cần xuất trình căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác theo yêu cầu để đối chiếu và xác minh thông tin.

- Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau khi hết thời hạn này, tờ vé sẽ không còn giá trị và không được chấp nhận để chi trả giải thưởng.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung cách nào?

- Để cập nhật kết quả xổ số miền Trung (XSMT) nhanh và chính xác, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn hằng ngày. Kết quả được đăng tải đầy đủ ngay sau khi các kỳ quay số kết thúc.

- Ngoài ra, người chơi còn có thể tra cứu qua tin nhắn SMS bằng cú pháp hướng dẫn trên tờ vé số. Sau khi gửi tin nhắn, hệ thống sẽ phản hồi kết quả về điện thoại trong thời gian ngắn.

- Nếu muốn theo dõi trực tiếp diễn biến quay số, bạn có thể xem chương trình mở thưởng trên truyền hình hoặc YouTube vào khoảng 17h15 mỗi ngày, giúp việc đối chiếu kết quả trở nên thuận tiện và minh bạch hơn.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.