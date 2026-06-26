XSMT 26/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 26/6/2026

XSMT 26/6. XS miền Trung thứ 6 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 26/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 26/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 26/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 6 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/6/2026, XS miền Trung thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 22/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 22/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng ở tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXS miền Trung sẽ quay thưởng ở tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXS miền Trung sẽ được quay thưởng gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXS miền Trung sẽ gồm 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng ở tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn lĩnh giải tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng.

- Nhận thưởng tại đại lý thường nhanh chóng và tiện lợi hơn, tuy nhiên người trúng có thể phải chịu một khoản phí dịch vụ, thường dao động khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng.

- Trong khi đó, nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được chi trả đầy đủ sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phát sinh thêm phí đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Theo quy định, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng cho người trúng trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, tính từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé trúng, thời gian thanh toán sẽ được tạm hoãn và chỉ tiếp tục thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

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