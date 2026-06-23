XSMT 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 23/6/2026

XSMT 23/6. XS miền Trung thứ 3 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 23/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 23/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 23/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 3 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung được quay thưởng ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Kết quả XSMT quay thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Kết quả XSMT được quay thưởng gồm các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung được quay thưởng ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Kết quả XSMT có 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật, Xổ số miền Trung được quay thưởng ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

Theo quy định, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả giải thưởng cho người trúng chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Trong trường hợp xuất hiện tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến tờ vé số, thời gian thanh toán sẽ được tạm dừng và chỉ tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng vé số có thể nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đến các đại lý được ủy quyền gần nơi sinh sống.

- Nhiều người chọn đổi thưởng tại đại lý vì thủ tục nhanh gọn, tiện lợi, tuy nhiên sẽ có phí dịch vụ dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được nhận đủ số tiền sau thuế (nếu có) và không phải mất thêm bất kỳ khoản phí giao dịch hay hoa hồng nào.

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