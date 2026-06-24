XSMT 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 24/6/2026

XSMT 24/6. XS miền Trung thứ 4 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 24/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 24/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 24/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 4 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/6/2026, XS miền Trung thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 21/6/2026, XS miền Trung chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/6/2026, XS miền Trung thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 20/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 20/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung được quay thưởng ở tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Kết quả XSMT quay thưởng ở tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung được quay thưởng ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Kết quả XSMT được quay thưởng gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung được quay thưởng ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Kết quả XSMT gồm 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật, Xổ số miền Trung được quay thưởng ở tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm hoàn tất việc chi trả giải thưởng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc theo quy định.

- Đối với các trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh thêm thông tin, quá trình trả thưởng sẽ được tạm hoãn cho đến khi có kết quả xử lý chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Để được công nhận trúng thưởng, tờ vé phải do công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, có thông tin phù hợp với kỳ quay số và dãy số dự thưởng trùng khớp với một trong các giải đã được công bố.

- Bên cạnh đó, vé cần còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Người trúng thưởng cũng phải thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay thưởng, nếu quá thời hạn này vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

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