XSMN 6/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 6/7/2026

XSMN thứ 2 ngày 6/7. Kết quả XSMN hôm nay 6/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 6/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 6/7 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 6/7/2026 - Xổ số miền Nam thứ 2 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Kết quả xổ số miền Nam được quay số ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Kết quả XSMN được quay thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được quay số ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Kết quả XSMN được quay thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam được quay số ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Kết quả XSMN được quay thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số ưởng ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Thời hạn trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc chi trả giải thưởng cho người trúng sở hữu vé hợp lệ theo đúng cơ cấu giải và thể lệ đã công bố của từng kỳ quay.

- Sau khi hồ sơ và vé trúng được kiểm tra, xác nhận hợp lệ, việc thanh toán sẽ được hoàn thành trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành.

- Nếu tờ vé phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian xác minh, quá trình trả thưởng sẽ được tạm dừng. Giải thưởng chỉ được chi trả sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Để được chấp nhận lĩnh thưởng, vé số trúng phải còn nguyên trạng, đầy đủ thông tin, không bị rách, chắp nối, tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc đối chiếu kết quả. Đồng thời, người trúng phải thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số.

- Trong trường hợp tờ vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng không làm mất hoặc ảnh hưởng đến các thông tin dùng để xác định giải thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế trước khi quyết định chấp nhận hoặc từ chối việc chi trả giải thưởng theo quy định.

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