XSMN 3/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 3/7/2026

XSMN thứ 6 ngày 3/7. Kết quả XSMN hôm nay 3/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 3/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 3/7 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 3/7/2026 - Xổ số miền Nam thứ 6 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Kết quả xổ số miền Nam sẽ quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam sẽ quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số ưởng tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo một trong các giấy tờ tùy thân còn hiệu lực như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc sổ hộ khẩu có thông tin của người nhận giải để đối chiếu và xác minh.

- Trường hợp nhờ người khác nhận thưởng thay, người được ủy quyền phải cung cấp giấy ủy quyền hợp lệ cùng các giấy tờ theo yêu cầu của đơn vị trả thưởng trước khi thực hiện các thủ tục liên quan.

- Nếu giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng, người nhận giải sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật trước khi nhận tiền thưởng.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh và chính xác, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn hằng ngày. Kết quả được cập nhật liên tục ngay sau khi các kỳ quay số kết thúc và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài hình thức tra cứu trực tuyến, chương trình quay số mở thưởng cũng được phát sóng trực tiếp từ khoảng 16h15 mỗi ngày trên các kênh truyền hình. Người chơi chỉ cần theo dõi đúng lịch mở thưởng của từng đài để lựa chọn kênh phù hợp.

- Nếu muốn chứng kiến toàn bộ quá trình quay số, bạn có thể đến trực tiếp trường quay của công ty xổ số kiến thiết theo quy định. Sau khi xác định trúng thưởng, người sở hữu vé cũng có thể thực hiện thủ tục nhận giải tại đơn vị phát hành.

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