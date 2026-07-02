XSMN 2/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 2/7/2026

XSMN thứ 5 ngày 2/7. Kết quả XSMN hôm nay 2/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 2/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 2/7 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 2/7/2026 - Xổ số miền Nam thứ 5 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Kết quả xổ số miền Nam quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Kết quả XSMN quay thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Kết quả XSMN quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Kết quả XSMN quay thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ưởng tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi đến làm thủ tục nhận thưởng, người trúng cần xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân hợp lệ như: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu có tên người nhận, giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu để xác minh thông tin.

- Nếu không trực tiếp nhận giải mà ủy quyền cho người khác, người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ cùng các giấy tờ cần thiết theo quy định để hoàn tất thủ tục.

- Đối với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo dõi kết quả XSMN mỗi ngày ở đâu?

- Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh và chính xác, người chơi có thể truy cập Báo điện tử VTC News từ khoảng 16h15 mỗi ngày ngay sau khi kỳ quay số kết thúc.

- Ngoài ra, kết quả mở thưởng còn được công bố trên website và các kênh thông tin chính thức của các công ty xổ số kiến thiết, đồng thời phát trực tiếp trên truyền hình và đài phát thanh theo lịch quay từng ngày.

- Người chơi cũng có thể đến trực tiếp trường quay của đơn vị mở thưởng để theo dõi toàn bộ quá trình quay số. Nếu trúng giải, việc làm thủ tục nhận thưởng có thể thực hiện tại chính công ty xổ số kiến thiết phát hành vé theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.