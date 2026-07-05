XSMN 5/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 5/7/2026

XSMN chủ nhật ngày 5/7. Kết quả XSMN hôm nay 5/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 5/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 5/7 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 5/7/2026 - Xổ số miền Nam chủ nhật - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Kết quả xổ số miền Nam được quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Kết quả XSMN được quay thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Kết quả XSMN được quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam được quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Kết quả XSMN được quay thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số ưởng tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Quy định trả thưởng

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng sở hữu vé hợp lệ theo đúng quy định và thể lệ của kỳ quay số.

- Sau khi kiểm tra, xác minh và tiếp nhận đầy đủ hồ sơ nhận thưởng, việc chi trả sẽ được thực hiện trong thời gian không quá 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành.

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn hình thức nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, tùy theo nhu cầu cá nhân và quy trình chi trả của đơn vị phát hành.

Thời hạn trả thưởng XSMN

- Theo quy định hiện hành, công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho người sở hữu vé trúng hợp lệ, đúng theo thể lệ của kỳ quay số đã được công bố.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng, đơn vị phát hành sẽ hoàn tất việc thanh toán trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, bảo đảm quyền lợi của người trúng thưởng.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh thêm thông tin, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức theo quy định.

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