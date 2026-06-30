XSMN 30/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 30/6/2026

XSMN thứ 3 ngày 30/6. Kết quả XSMN hôm nay 30/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 30/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 30/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 30/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 3 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ưởng ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến các đại lý vé số gần nơi sinh sống để làm thủ tục đổi thưởng. Tuy nhiên, khi thực hiện tại đây, người nhận giải thường phải chi trả một khoản phí hoa hồng dao động từ 0,5% đến 1%, tùy từng địa điểm.

- Ngoài ra, người chơi cũng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết theo đúng tên tỉnh được in trên vé để lĩnh thưởng. Cách này đảm bảo an toàn hơn và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Phương thức tra kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hàng ngày

- Người chơi có thể cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng và miễn phí trên vtcnews.vn, nơi liên tục đăng tải kết quả ngay sau khi kỳ quay kết thúc từ khoảng 16h15 mỗi ngày.

- Bên cạnh đó, kết quả còn được công bố trên các kênh thông tin chính thức của công ty xổ số kiến thiết, giúp người chơi dễ dàng tra cứu bằng điện thoại hoặc máy tính với độ chính xác cao.

- Toàn bộ quá trình quay số được tổ chức trực tiếp tại trường quay và phát sóng qua truyền hình hoặc phát thanh, đảm bảo tính minh bạch. Người dân cũng có thể đến theo dõi trực tiếp theo quy định của đơn vị phát hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.