XSMN 29/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 29/6/2026

XSMN thứ 2 ngày 29/6. Kết quả XSMN hôm nay 29/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 29/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 29/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 29/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 2 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần chủ động thực hiện thủ tục lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Hồ sơ nhận thưởng có thể nộp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền theo đúng quy định.

- Đối với đơn vị phát hành, công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người trúng giải và hoàn tất việc chi trả tiền thưởng trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phương thức tra kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hàng ngày

- Người chơi có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng và miễn phí trên vtcnews.vn, nơi cập nhật đầy đủ kết quả từ khoảng 16h15 mỗi ngày ngay sau khi kỳ quay kết thúc.

- Ngoài ra, kết quả cũng được đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của các công ty xổ số kiến thiết. Bạn có thể dễ dàng tra cứu bằng điện thoại hoặc máy tính để cập nhật thông tin chính xác và kịp thời.

- Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, các kỳ quay số đều được tổ chức trực tiếp tại trường quay và phát sóng trên các kênh truyền hình hoặc phát thanh. Người dân cũng có thể đến theo dõi trực tiếp theo quy định của đơn vị tổ chức.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.