XSMN 1/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 1/7/2026

XSMN thứ 4 ngày 1/7. Kết quả XSMN hôm nay 1/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 1/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 1/7 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 1/7/2026 - Xổ số miền Nam thứ 4 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ưởng tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Sau khi trúng thưởng, người chơi có thể mang vé đến các đại lý vé số được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Hình thức này khá thuận tiện nhưng thường sẽ phát sinh phí đổi thưởng, phổ biến từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy theo từng đại lý.

- Nếu muốn nhận đủ giá trị giải thưởng mà không mất phí dịch vụ, người trúng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết của tỉnh được in trên tờ vé để làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định.

Theo dõi kết quả XSMN mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) trên Báo điện tử VTC News từ khoảng 16h15 đến 16h30 mỗi ngày để cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác ngay sau khi kỳ quay kết thúc.

- Bên cạnh đó, kết quả cũng được đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của các công ty xổ số kiến thiết, đồng thời phát sóng trực tiếp trên truyền hình hoặc đài phát thanh theo lịch quay hằng ngày.

- Nếu muốn theo dõi trực tiếp quá trình quay số, người chơi có thể đến trường quay của công ty xổ số kiến thiết theo quy định. Sau khi xác định trúng thưởng, việc làm thủ tục nhận giải cũng có thể được thực hiện trực tiếp tại đơn vị phát hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.