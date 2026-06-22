XSMN 22/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 22/6/2026

XSMN thứ 2 ngày 22/6. Kết quả XSMN hôm nay 22/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 22/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 22/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 22/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 2 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam quay thưởng ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam quay số ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam quay thưởng ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: XSMN quay thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam quay thưởng ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Khi trúng vé số miền Nam, người chơi có thể nhận thưởng theo hai cách quen thuộc.

- Một là mang vé đến các đại lý vé số gần nơi ở để đổi thưởng. Cách này khá nhanh chóng, tiện lợi và không phải di chuyển xa, tuy nhiên có thể bị trừ một khoản phí dịch vụ tùy từng đại lý.

- Hai là trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận giải. Phương án này thường được lựa chọn với những giải thưởng giá trị lớn, vừa đảm bảo an toàn vừa không mất thêm phí đổi thưởng.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người chơi khi trúng thưởng cần đặc biệt chú ý đến thời hạn lĩnh giải, thường là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, vé số hợp lệ phải được mang đến công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Sau khi hết hạn, tờ vé sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Về phía đơn vị phát hành, công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ kín thông tin của người trúng giải và tiến hành chi trả đầy đủ số tiền trúng thưởng. Thông thường, quá trình thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác nhận hợp lệ.

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