Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 11/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 11/7. Kết quả XS miền Nam hôm nay 11/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 11/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 11/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 11/7/2026

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- Kết quả XSMN ngày 10/7/2026

XS miền Nam ngày 10/7/2026 vào thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/7/2026.

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 9/7/2026 vào thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9/7/2026.

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Kết quả XS MN ngày 8/7/2026 vào thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN mở thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN quay tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN mở thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN quay tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Điều kiện lĩnh thưởng

Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải được Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, đúng kỳ quay và có dãy số trùng với một trong các hạng giải đã công bố.

Bên cạnh đó, tờ vé phải còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa và được mang đi lĩnh thưởng trong thời hạn quy định. Chỉ những vé đáp ứng đầy đủ các điều kiện này mới được xem xét chi trả giải thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau khi hết thời hạn này, tờ vé sẽ mất hiệu lực và không còn được giải quyết chi trả.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện việc thanh toán trong thời gian không quá 5 ngày theo quy định, đồng thời luôn cố gắng hoàn tất việc chi trả sớm nhất để bảo đảm quyền lợi cho người trúng thưởng.

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