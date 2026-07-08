XSMN 8/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/7/2026

XSMN 8/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 8/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, bởi Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Kết quả XSMN 8/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/7/2026 - Xổ số miền Nam thứ Tư ngày 8/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam

- Thứ 2: Kết quả xổ số miền Nam được quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Kết quả xổ số miền Nam được quay thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Nam được quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Kết quả xổ số miền Nam được quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam được quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Kết quả xổ số miền Nam được quay thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Kết quả xổ số miền Nam được quay số thưởng tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt: Chỉ có 01 giải, trao cho vé trùng chính xác 6 chữ số, với giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng, dành cho các vé đáp ứng điều kiện trúng của hạng giải này.

- Giải nhì: Có 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba: Bao gồm 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư: Có 70 giải, giá trị 3 triệu đồng cho mỗi giải.

- Giải năm: Gồm 100 giải, mỗi giải thưởng 1 triệu đồng, áp dụng cho vé trùng 4 chữ số theo quy định.

- Giải sáu: Có 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải bảy: Bao gồm 1.000 giải, mỗi giải nhận 200.000 đồng khi trùng 3 chữ số.

- Giải tám: Có 10.000 giải, giá trị 100.000 đồng/giải, dành cho vé trùng 2 chữ số.

- Giải phụ đặc biệt: Gồm 09 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ khác 01 chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) so với dãy số trúng giải đặc biệt.

- Giải khuyến khích: Có 45 giải, trị giá 6 triệu đồng/giải, áp dụng cho các vé chỉ sai 01 chữ số ở các vị trí còn lại so với giải đặc biệt (không tính chữ số đầu tiên).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý vé số được ủy quyền tùy theo nhu cầu.

Lĩnh thưởng tại đại lý vé số là phương án thuận tiện, giúp người trúng nhận tiền nhanh mà không phải di chuyển xa. Tuy nhiên, người nhận giải thường sẽ phải thanh toán một khoản phí dịch vụ đổi thưởng, phổ biến từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng đại lý.

Đối với những người đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, toàn bộ tiền thưởng sẽ được chi trả đầy đủ sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Cách này không phát sinh phí đổi thưởng, nên thường được ưu tiên đối với các giải thưởng có giá trị lớn.

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