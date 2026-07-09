XSMB 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 9 tháng 7

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 9/7/2026

Xổ số MB 9/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 9/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. KQXSMB 9/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 9/7 - Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay mới nhất

Xem lại kết quả XSMB gần đây

- XSMB 8/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 8/7/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/7/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 7/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 7/7/2026

KQXSMB ngày 7/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/7/2026.

- KQXSMB 6/7. Xem lại XS miền Bắc ngày 6/7/2026

Kết quả XSMB ngày 6/7/2026, xổ số MB hôm nay thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ 2: Quay số mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội với mã hiệu (XSHN)

- Thứ 3: Mở thưởng xổ số Quảng Ninh với mã hiệu (XSQN)

- Thứ 4: Mở thưởng xổ số Bắc Ninh với mã hiệu (XSBN)

- Thứ 5: Quay số mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội với mã hiệu (XSHN)

- Thứ 6: Quay số các đài xổ số Hải Phòng với mã hiệu (XSHP)

- Thứ 7: Mở thưởng các đài xổ số Nam Định với mã hiệu (XSNĐ)

- Chủ nhật: Quay số mở thưởng xổ số Thái Bình với mã hiệu (XSTB)

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc chính xác nhất

Xem kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tổ chức quay số mở thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và được truyền hình trực tiếp trên sóng các đài truyền hình địa phương, bắt đầu vào lúc 18h15 hằng ngày.

Ngoài ra, người chơi có thể lựa chọn hình thức nhắn tin đến tổng đài để nhận kết quả xổ số MB hàng ngày. Tuy nhiên, hình thức này sẽ có tính phí.

Để tiết kiệm chi phí và vẫn đảm bảo cập nhật nhanh chóng, chính xác, bạn có thể truy cập trang web chính thức: vtcnews.vn. Đây là kênh thông tin đáng tin cậy để theo dõi kết quả xổ số mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.

Nhận giải thưởng xổ số miền Bắc ở đâu?

Người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Nội để làm thủ tục nhận thưởng.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị: Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Nội

Địa chỉ: Số 53E Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: (04) 9433636

Fax: (04) 9438874

Đường dây nóng: (04) 9439928, (04) 9433123

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