XSMB 6/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 6/7/2026

XSMB 6/7. Kết quả XSMB hôm nay ngày 6/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. Kết quả XSMB 6/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 6/7 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 6/7/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 2 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXS miền Bắc ngày 5/7/2026, XS miền Bắc CHỦ NHẬT hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 5/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/7/2026.

- XSMB 4/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 4/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 4/7/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 4/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 3/7/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 3/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/7/2026.

- XSMB 2/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 2/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 2/7/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: KQXS miền Bắc được quay thưởng ở Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng ở Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: KQXS miền Bắc được mở thưởng ở Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiếp tục quay thưởng ở Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: KQXS miền Bắc được quay số ở Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng ở Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: KQXS miền Bắc được quay số ở Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

- Để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi khi lĩnh thưởng, người chơi nên bảo quản vé xổ số miền Bắc cẩn thận ngay sau khi mua. Tờ vé cần được giữ nguyên trạng, không bị rách, nhòe mực, chắp vá, tẩy xóa hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra thông tin.

- Trong trường hợp vé bị biến dạng hoặc không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định, đơn vị phát hành có thể từ chối xác nhận trúng thưởng. Vì vậy, việc cất giữ vé ở nơi khô ráo, an toàn cho đến khi hoàn tất thủ tục nhận giải là rất cần thiết.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Người chơi có thể theo dõi kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngay sau khi mở thưởng thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp của đài truyền hình địa phương, thường diễn ra vào khoảng 18h15 hằng ngày.

- Ngoài cách xem trực tiếp, kết quả cũng có thể được tra cứu qua dịch vụ tin nhắn SMS theo cú pháp của nhà mạng. Tuy nhiên, hình thức này sẽ tính phí theo quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Để tra cứu nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể truy cập vtcnews.vn. Website cập nhật KQXSMB liên tục sau mỗi kỳ quay, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và đối chiếu kết quả mỗi ngày.

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