XSMB 5/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 5/7/2026

XSMB 5/7. Kết quả XSMB hôm nay ngày 5/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Thái Bình. Kết quả XSMB 5/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 5/7 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 5/7/2026 - Xổ số miền Bắc chủ nhật - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXS miền Bắc ngày 4/7/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 4/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 3/7/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 3/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 2/7/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 1/7/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 1/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: KQXS miền Bắc được quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng ở tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: KQXS miền Bắc được mở thưởng ở tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiếp tục quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: KQXS miền Bắc được quay số ở tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng ở tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: KQXS miền Bắc được quay số ở tại Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để đủ điều kiện lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người sở hữu vé trúng cần đảm bảo tờ vé đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của đơn vị phát hành, cụ thể:

- Vé hợp lệ: Tờ vé phải được Công ty xổ số kiến thiết phát hành đúng quy định, có đầy đủ thông tin về kỳ quay và còn giá trị sử dụng.

- Trùng dãy số trúng thưởng: Bộ số in trên vé phải trùng với một trong các hạng giải của kết quả quay số đã được công bố chính thức.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé không được rách, chắp nối, tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc hư hỏng đến mức ảnh hưởng việc kiểm tra, đối chiếu.

- Lĩnh thưởng trong thời hạn: Người trúng phải hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực nhận thưởng.

- Không có tranh chấp pháp lý: Tờ vé phải không thuộc trường hợp bị khiếu nại, tranh chấp quyền sở hữu hoặc bị tạm giữ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trước khi được chi trả giải thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào khoảng 18h15 mỗi ngày. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp để cập nhật kết quả ngay sau khi mở thưởng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tra cứu kết quả qua tin nhắn SMS bằng cách gửi theo cú pháp của nhà cung cấp dịch vụ. Lưu ý, hình thức này sẽ phát sinh cước phí theo quy định.

- Nếu muốn cập nhật kết quả nhanh, chính xác và miễn phí, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn. Website liên tục cập nhật KQXSMB ngay sau khi kỳ quay kết thúc, thuận tiện cho việc tra cứu mỗi ngày.

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