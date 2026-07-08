XSMB 8/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/7/2026

XSMB 8/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 8/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Bắc Ninh. Kết quả XSMB 8/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải bảy đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/7/2026 - Xổ số miền Bắc thứ Tư ngày 8/7/2026

Xem lại kết quả xổ số miền Bắc gần đây

- XSMB 7/7/2026

XSMB 7/7, kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/7/2026.

- XSMB 6/7/2026

XSMB 6/7, kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/7/2026.

- XSMB 5/7/2026

XSMB 5/7, kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/7/2026.

- XSMB 4/7/2026

XSMB 4/7, kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/7/2026.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Vé xổ số miền Bắc có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau khi hết thời gian này, tờ vé sẽ mất hiệu lực và không còn đủ điều kiện để nhận giải theo quy định. Vì vậy, ngay khi xác định mình trúng thưởng, người chơi nên sớm liên hệ công ty xổ số kiến thiết hoặc đơn vị có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục nhận giải, tránh quá hạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Lĩnh thưởng xổ số cần mang theo giấy tờ gì?

Để lĩnh thưởng xổ số miền Bắc, người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định, bao gồm:

- Tờ vé số trúng thưởng còn nguyên hiện trạng, không bị rách, tẩy xóa hoặc sửa chữa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế theo quy định.

Việc cung cấp đầy đủ hồ sơ sẽ giúp đơn vị phát hành xác minh danh tính và quyền sở hữu tờ vé, từ đó thực hiện quy trình chi trả giải thưởng nhanh chóng, chính xác và đúng quy định.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Kết quả xổ số miền Bắc được quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Xổ số miền Bắc được quay thưởng tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Bắc được mở thưởng tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Xổ số miền Bắc được tiếp tục quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Bắc được quay số tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Xổ số miền Bắc được quay thưởng tại Nam Định (XSND).

- Chủ nhật: Kết quả xổ số miền Bắc được quay số tại Thái Bình (XSTB).

VTC News cập nhật kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/7/2026, KQXSMB mới nhất mỗi ngày nhanh chóng và chính xác nhất.