XSMB 3/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 3/7/2026

XSMB 3/7. Kết quả XSMB hôm nay ngày 3/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hải Phòng. Kết quả XSMB 3/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 3/7 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 3/7/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 6 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXS miền Bắc ngày 30/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

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XSMB 30/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/6/2026.

- XSMB 29/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 29/6/2026

KQXSMB ngày 29/6/2026, XS miền Bắc thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: KQXS miền Bắc sẽ quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng ở tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: KQXS miền Bắc sẽ mở thưởng ở tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiếp tục quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: KQXS miền Bắc sẽ quay số ở tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng ở tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: KQXS miền Bắc sẽ quay số ở tại Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức theo lịch mở thưởng cố định hằng tuần với sự tham gia của 6 công ty xổ số kiến thiết. Mỗi ngày chỉ có một đơn vị thực hiện quay số, gồm: Hà Nội (Thứ Hai, Thứ Năm), Quảng Ninh (Thứ Ba), Bắc Ninh (Thứ Tư), Hải Phòng (Thứ Sáu), Nam Định (Thứ Bảy) và Thái Bình (Chủ Nhật).

- Mỗi công ty xổ số kiến thiết chỉ được phép in, phát hành và phân phối vé số cho đúng kỳ quay mà mình phụ trách. Việc phát hành vé phải tuân thủ lịch mở thưởng đã quy định và không được áp dụng cho các ngày ngoài lịch phân công.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Người sở hữu vé xổ số miền Bắc (XSMB) trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Nếu quá thời gian quy định, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn được chấp nhận để lĩnh thưởng.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc theo quy định. Trên thực tế, việc thanh toán thường được xử lý sớm hơn nếu không phát sinh vướng mắc trong quá trình xác minh.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tính minh bạch, chính xác và tạo điều kiện để người trúng thưởng nhận giải nhanh chóng, thuận tiện.

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