XSMB 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 23/6/2026

XSMB 23/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 23/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Quảng Bình. Kết quả XSMB 23/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 23/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 23/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 3 - XSMB trực tiếp mới nhất

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XSMB 18/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Xổ số miền Bắc được mở thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Kết quả XSMB được mở thưởng ở Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Xổ số miền Bắc được quay số tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Kết quả XSMB được tiếp tục mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Xổ số miền Bắc được quay thưởng ở Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Kết quả XSMB được mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Theo quy định hiện hành, vé số miền Bắc trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ tự động hết hiệu lực và không còn được chi trả.

- Khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận và xác minh đầy đủ, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thanh toán giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc. Thực tế, nhiều trường hợp còn được xử lý nhanh hơn để hỗ trợ người trúng thưởng.

- Quy trình chi trả giải XSMB luôn được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và chính xác, đảm bảo người chơi nhận thưởng an toàn, đúng quy định và đầy đủ quyền lợi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để đủ điều kiện nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), tờ vé cần đáp ứng một số yêu cầu quan trọng như sau:

- Vé do công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ: Vé phải được phát hành chính thức bởi công ty xổ số kiến thiết XSMB, đảm bảo đầy đủ thông tin rõ ràng và hợp pháp.

- Kết quả trùng khớp với kỳ quay số: Các con số trên vé phải khớp với kết quả trúng thưởng đã được công bố trong kỳ quay số mở thưởng.

- Vé còn nguyên vẹn: Tờ vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không rách, không tẩy xóa, không chỉnh sửa hay hư hỏng.

- Lĩnh thưởng đúng thời hạn: Người trúng thưởng cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Không thuộc trường hợp tranh chấp: Vé phải đảm bảo không có khiếu nại hay tranh chấp pháp lý; chỉ khi mọi vấn đề được giải quyết rõ ràng mới tiến hành chi trả.

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