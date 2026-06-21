XSMB 21/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 21/6/2026

XSMB 21/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 21/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Thái Bình. Kết quả XSMB 21/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 21/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 21/6/2026 - Xổ số miền Bắc chủ nhật - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXSMB ngày 19/6/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 19/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/6/2026.

- XSMB 18/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 18/6/2026

KQXSMB ngày 18/6/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 18/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/6/2026.

- XSMB 17/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 17/6/2026

KQXSMB ngày 17/6/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 17/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/6/2026.

- XSMB 16/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 16/6/2026

KQXSMB ngày 16/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 16/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Kết quả XSMB sẽ mở thưởng ở Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Xổ số miền Bắc sẽ quay số tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Kết quả XSMB sẽ tiếp tục mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng ở Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Kết quả XSMB sẽ mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: Xổ số miền Bắc sẽ quay số ở Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Người sở hữu vé trúng thưởng XSMB có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để thực hiện các thủ tục nhận giải. Tờ vé phải còn nguyên trạng, không rách nát, không tẩy xóa, không chắp vá và còn hiệu lực lĩnh thưởng theo quy định.

- Đối với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người nhận giải sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành, với mức khấu trừ 10% trên phần giá trị thuộc diện chịu thuế.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) được vận hành theo lịch quay cố định với 6 công ty xổ số kiến thiết luân phiên mở thưởng trong tuần. Cụ thể, Hà Nội quay vào Thứ Hai và Thứ Năm, Quảng Ninh quay Thứ Ba, Bắc Ninh quay Thứ Tư, Hải Phòng quay Thứ Sáu, Nam Định quay Thứ Bảy và Thái Bình quay vào Chủ Nhật.

- Mỗi đơn vị chỉ được phát hành vé số cho đúng kỳ quay mà mình phụ trách trong ngày. Sau khi phát hành, vé được phân phối rộng rãi trên địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc nhưng không được phép kéo dài thời gian lưu hành sang các ngày quay thưởng khác.

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