XSMB 22/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 22/6/2026

XSMB 22/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 22/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. Kết quả XSMB 22/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 22/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 22/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 2 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXSMB ngày 20/6/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 20/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/6/2026.

- XSMB 19/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 19/6/2026

KQXSMB ngày 19/6/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 19/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/6/2026.

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KQXSMB ngày 18/6/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 18/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/6/2026.

- XSMB 17/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 17/6/2026

KQXSMB ngày 17/6/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 17/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Xổ số miền Bắc được mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Kết quả XSMB mở thưởng ở Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Xổ số miền Bắc quay số tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Kết quả XSMB tiếp tục mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Xổ số miền Bắc quay thưởng ở Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Kết quả XSMB mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Theo quy định hiện hành, vé số miền Bắc trúng thưởng chỉ được tiếp nhận lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Sau khi hết thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực để nhận thưởng.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và xác minh vé hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc. Trên thực tế, nhiều trường hợp được giải quyết sớm hơn nhằm tạo thuận lợi cho người trúng giải.

- Công tác trả thưởng XSMB luôn được triển khai theo quy trình rõ ràng, minh bạch và chính xác, giúp người chơi nhận giải nhanh chóng, an toàn và đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Vé số miền Bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Hoạt động quay số XSMB được thực hiện theo lịch phân công cố định giữa các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực. Trong đó, Hà Nội mở thưởng vào Thứ Hai và Thứ Năm; Quảng Ninh vào Thứ Ba; Bắc Ninh vào Thứ Tư; Hải Phòng vào Thứ Sáu; Nam Định vào Thứ Bảy và Thái Bình vào Chủ Nhật.

- Mỗi công ty chỉ được phát hành vé cho kỳ quay do mình đảm nhiệm trong ngày theo quy định. Các tờ vé sau khi phát hành sẽ được lưu hành trên toàn khu vực miền Bắc nhưng chỉ có giá trị đối với đúng kỳ quay tương ứng, không áp dụng cho các ngày mở thưởng khác.

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