XSMB 19/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay chính xác nhất

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 19/6/2026

XSMB 19/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 19/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hải Phòng. Kết quả XSMB 19/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 19/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 19/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 6 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXSMB ngày 17/6/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 17/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/6/2026.

- XSMB 16/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 16/6/2026

KQXSMB ngày 16/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 16/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/6/2026.

- XSMB 15/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 15/6/2026

KQXSMB ngày 15/6/2026, XS miền Bắc thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 15/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/6/2026.

- XSMB 14/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 14/6/2026

KQXSMB ngày 14/6/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 14/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: XSMB sẽ được quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: KQXSMB mở thưởng ở Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: XSMB quay số tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: KQXSMB tiếp tục mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: XSMB quay thưởng ở Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: KQXSMB mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: XSMB quay số ở Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ được lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Hết thời gian này, vé sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Người chơi cần chủ động kiểm tra thời hạn của vé và thực hiện thủ tục nhận thưởng đúng quy định để tránh mất quyền lợi đáng tiếc.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả mỗi ngày, lịch quay số mở thưởng ba miền được bố trí theo khung giờ cố định, diễn ra liên tục từ chiều đến tối.

- Xổ số miền Nam là khu vực mở thưởng đầu tiên, thường diễn ra trong khoảng 16h15 – 16h35 mỗi ngày.

- Xổ số miền Trung được quay tiếp theo vào khung giờ 17h15 – 17h35, với kết quả từng giải được công bố ngay trong quá trình quay.

- Xổ số miền Bắc là kỳ quay cuối cùng trong ngày, diễn ra từ 18h15 – 18h35, thu hút nhiều người chơi theo dõi vào buổi tối.

Lưu ý: Khi tra cứu kết quả, người chơi cần đối chiếu đúng đài phát hành vé đã mua. Mỗi vé chỉ hợp lệ khi so sánh với kết quả của đúng khu vực tương ứng để đảm bảo chính xác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.