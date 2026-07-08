Xe tải đâm vào lan can trên Quốc lộ 9 ở Quảng Trị, 3 người thiệt mạng

(VTC News) -

Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị, trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua xã Đakrông vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, vào khoảng 12h30 ngày 8/7, trên tuyến Quốc lộ 9, ô tô tải BKS 89C-031.XX lưu thông từ xã Khe Sanh về xã Cam Lộ, khi đến Km56+300 (đoạn qua xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xảy ra tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe tải tông vào hệ thống lan can và nằm lật nghiêng bên phải đường. Phần đầu xe bị nhiều thanh sắt hộ lan xuyên thủng, hư hỏng nặng.

​Ngay sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trong ca bin xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong là bà H.T.H. (SN 1976, trú tỉnh Hưng Yên) và anh L.V.Q. (SN 2000, trú tỉnh Quảng Ninh). ​

Nạn nhân khác là ông T.V.H. (SN 1970, trú Hưng Yên) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H. cũng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hôm 10/6, tại Quảng Trị cũng xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé 9 tuổi tử vong.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 10/6, xe tải BKS 89H-039.05 chạy trên tuyến đường tránh lũ quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến thôn Thanh Tân 1 (xã Thanh Thủy cũ, nay là xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) thì xảy ra tai nạn và bị lật ngửa bên vệ đường.

Vụ tai nạn khiến cháu bé sinh năm 2017 đi cùng trên xe tử nạn, tài xế bị thương nhẹ. Tại hiện trường, phần đầu xe bị hư hỏng nặng, số hàng hóa được chở trên thùng xe rơi xuống đường, một số bị hư hỏng.

Sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức công tác cứu hộ, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.